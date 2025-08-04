Fiyat artışları (1)

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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 2,06, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,73 artış gösterdi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 2,06, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,73 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,52, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 24,19 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, temmuzda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 41,13, yurt içi üretici fiyatları yüzde 27,07 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,06, Yİ-ÜFE yüzde 1,73 artış gösterdi.

TÜFE, temmuzda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 19,08, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,52 oldu.

Yİ-ÜFE de Aralık 2024'e göre yüzde 17,7, geçen yılın temmuz ayına kıyasla yüzde 24,19 olarak belirlendi.

Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kira artış oranı da belli oldu. Ağustosta ev ve iş yerlerinin kirası yüzde 41,13 artış gösterebilecek.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuzda TÜFE'nin yüzde 2,34 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre, yıllık enflasyonun yüzde 33,9'a ineceği hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık değişimTÜFE

Yİ-ÜFE

Ay/Yıl2016201720182019202020212022202320242025

2016201720182019202020212022202320242025
Ocak1,822,461,021,061,351,6811,106,656,75,03

0,553,980,990,451,842,6610,454,154,143,06
Şubat-0,020,810,730,160,350,914,813,154,532,27

-0,201,262,680,090,481,227,221,563,742,12
Mart-0,041,020,991,030,571,085,462,293,162,46

0,401,041,541,580,874,139,190,443,291,88
Nisan0,781,311,871,690,851,687,252,393,183

0,520,762,602,981,284,347,670,813,602,76
Mayıs0,580,451,620,951,360,892,980,043,371,53

1,480,523,792,671,543,928,760,651,962,48
Haziran0,47-0,272,610,031,131,944,953,921,641,37

0,410,073,030,090,694,016,776,501,382,46
Temmuz1,160,150,551,360,581,802,379,493,232,06

0,210,721,77-0,991,022,465,178,231,941,73
Ağustos-0,290,522,300,860,861,121,469,092,47

0,080,856,60-0,592,352,772,415,891,68

Eylül0,180,656,300,990,971,253,084,752,97

0,290,2410,880,132,651,554,783,41,37

Ekim1,442,082,672,002,132,393,543,432,88

0,841,710,910,173,555,247,831,941,29

Kasım0,521,49-1,440,382,303,512,883,282,24

2,002,02-2,53-0,084,089,990,742,810,66

Aralık1,640,69-0,400,741,2513,581,182,931,03

2,981,37-2,220,692,3619,08-0,241,140,4

Yıllık değişim

Ay/Yıl2016201720182019202020212022202320242025

2016201720182019202020212022202320242025
Ocak9,589,2210,3520,3512,1514,9748,6957,6864,8642,12

5,9413,6912,1432,938,8426,1693,5386,4644,227,2
Şubat8,7810,1310,2619,6712,3715,6154,4455,1867,0739,05

4,4715,3613,7129,599,2627,09105,0176,6147,2925,21
Mart7,4611,2910,2319,7111,8616,1961,1450,5168,5038,1

3,8016,0914,2829,648,5031,20114,9762,4551,4723,5
Nisan6,5711,8710,8519,5010,9417,1469,9743,6869,8037,86

2,8716,3716,3730,126,7135,17121,8252,1155,6622,5
Mayıs6,5811,7212,1518,7111,3916,5973,5039,5975,4535,41

3,2515,2620,1628,715,5338,33132,1640,7657,6823,13
Haziran7,6410,9015,3915,7212,6217,5378,6238,2171,635,05

3,4114,8723,7125,046,1742,89138,3140,4250,0924,45
Temmuz8,799,7915,8516,6511,7618,9579,6047,8361,7833,52

3,9615,4525,0021,668,3344,92144,6144,5041,3724,19
Ağustos8,0510,6817,9015,0111,7719,2580,2158,9451,97

3,0316,3432,1313,4511,5345,52143,7549,4135,75

Eylül7,2811,2024,529,2611,7519,5883,4561,5349,38

1,7816,2846,152,4514,3343,96151,5047,4433,09

Ekim7,1611,9025,248,5511,8919,8985,5161,3648,58

2,8417,2845,011,7018,2046,31157,6939,3932,24

Kasım7,0012,9821,6210,5614,0321,3184,3961,9847,09

6,4117,3038,544,2623,1154,62136,0242,2529,47

Aralık8,5311,9220,3011,8414,6036,0864,2764,7744,38

9,9415,4733,647,3625,1579,8997,7244,2228,52

(Sürecek)

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
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