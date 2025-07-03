Fiyat artışları (1)

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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 1,37, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,46 artış gösterdi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 1,37, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,46 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 35,05, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 24,45 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziranda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 43,23, yurt içi üretici fiyatları yüzde 28,34 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,37, Yİ-ÜFE yüzde 2,46 artış gösterdi.

TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 16,67, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,05 oldu.

Yİ-ÜFE de Aralık 2024'e göre yüzde 15,71, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 24,45 olarak belirlendi.

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Temmuzda ev ve iş yerlerinin kirası yüzde 43,23 artış gösterebilecek.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin yüzde 1,53 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre, yıllık enflasyonun yüzde 35,26'ya ineceği hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık değişimTÜFE

Yİ-ÜFE

Ay/Yıl2016201720182019202020212022202320242025

2016201720182019202020212022202320242025
Ocak1,822,461,021,061,351,6811,106,656,75,03

0,553,980,990,451,842,6610,454,154,143,06
Şubat-0,020,810,730,160,350,914,813,154,532,27

-0,201,262,680,090,481,227,221,563,742,12
Mart-0,041,020,991,030,571,085,462,293,162,46

0,401,041,541,580,874,139,190,443,291,88
Nisan0,781,311,871,690,851,687,252,393,183

0,520,762,602,981,284,347,670,813,602,76
Mayıs0,580,451,620,951,360,892,980,043,371,53

1,480,523,792,671,543,928,760,651,962,48
Haziran0,47-0,272,610,031,131,944,953,921,641,37

0,410,073,030,090,694,016,776,501,382,46
Temmuz1,160,150,551,360,581,802,379,493,23

0,210,721,77-0,991,022,465,178,231,94

Ağustos-0,290,522,300,860,861,121,469,092,47

0,080,856,60-0,592,352,772,415,891,68

Eylül0,180,656,300,990,971,253,084,752,97

0,290,2410,880,132,651,554,783,41,37

Ekim1,442,082,672,002,132,393,543,432,88

0,841,710,910,173,555,247,831,941,29

Kasım0,521,49-1,440,382,303,512,883,282,24

2,002,02-2,53-0,084,089,990,742,810,66

Aralık1,640,69-0,400,741,2513,581,182,931,03

2,981,37-2,220,692,3619,08-0,241,140,4

Yıllık değişim

Ay/Yıl2016201720182019202020212022202320242025

2016201720182019202020212022202320242025
Ocak9,589,2210,3520,3512,1514,9748,6957,6864,8642,12

5,9413,6912,1432,938,8426,1693,5386,4644,227,2
Şubat8,7810,1310,2619,6712,3715,6154,4455,1867,0739,05

4,4715,3613,7129,599,2627,09105,0176,6147,2925,21
Mart7,4611,2910,2319,7111,8616,1961,1450,5168,5038,1

3,8016,0914,2829,648,5031,20114,9762,4551,4723,5
Nisan6,5711,8710,8519,5010,9417,1469,9743,6869,8037,86

2,8716,3716,3730,126,7135,17121,8252,1155,6622,5
Mayıs6,5811,7212,1518,7111,3916,5973,5039,5975,4535,41

3,2515,2620,1628,715,5338,33132,1640,7657,6823,13
Haziran7,6410,9015,3915,7212,6217,5378,6238,2171,635,05

3,4114,8723,7125,046,1742,89138,3140,4250,0924,45
Temmuz8,799,7915,8516,6511,7618,9579,6047,8361,78

3,9615,4525,0021,668,3344,92144,6144,5041,37

Ağustos8,0510,6817,9015,0111,7719,2580,2158,9451,97

3,0316,3432,1313,4511,5345,52143,7549,4135,75

Eylül7,2811,2024,529,2611,7519,5883,4561,5349,38

1,7816,2846,152,4514,3343,96151,5047,4433,09

Ekim7,1611,9025,248,5511,8919,8985,5161,3648,58

2,8417,2845,011,7018,2046,31157,6939,3932,24

Kasım7,0012,9821,6210,5614,0321,3184,3961,9847,09

6,4117,3038,544,2623,1154,62136,0242,2529,47

Aralık8,5311,9220,3011,8414,6036,0864,2764,7744,38

9,9415,4733,647,3625,1579,8997,7244,2228,52

(Sürecek)

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
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