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Fiyat artışları (1)

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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 3,37, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,96 artış gösterdi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 3,37, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,96 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 75,45, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 57,68 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mayısta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 62,51, yurt içi üretici fiyatları yüzde 47,24 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 3,37, Yİ-ÜFE yüzde 1,96 artış gösterdi.

TÜFE, mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 22,72, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 75,45 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 17,87, geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüzde 57,68 arttı.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayısta TÜFE'nin yüzde 3,04 artacağını öngörmüştü. Ekonomistler, bir önceki ay yüzde 69,8 olan yıllık enflasyonun yüzde 74,89'a çıkacağını hesaplamıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık değişimTÜFE

Yİ-ÜFE

Ay/Yıl2015201620172018201920202021202220232024

2015201620172018201920202021202220232024
Ocak1,101,822,461,021,061,351,6811,106,656,7

0,330,553,980,990,451,842,6610,454,154,14
Şubat0,71-0,020,810,730,160,350,914,813,154,53

1,20-0,201,262,680,090,481,227,221,563,74
Mart1,19-0,041,020,991,030,571,085,462,293,16

1,050,401,041,541,580,874,139,190,443,29
Nisan1,630,781,311,871,690,851,687,252,393,18

1,430,520,762,602,981,284,347,670,813,60
Mayıs0,560,580,451,620,951,360,892,980,043,37

1,111,480,523,792,671,543,928,760,651,96
Haziran-0,510,47-0,272,610,031,131,944,953,92

0,250,410,073,030,090,694,016,776,50

Temmuz0,091,160,150,551,360,581,802,379,49

-0,320,210,721,77-0,991,022,465,178,23

Ağustos0,40-0,290,522,300,860,861,121,469,09

0,980,080,856,60-0,592,352,772,415,89

Eylül0,890,180,656,300,990,971,253,084,75

1,530,290,2410,880,132,651,554,783,4

Ekim1,551,442,082,672,002,132,393,543,43

-0,200,841,710,910,173,555,247,831,94

Kasım0,670,521,49-1,440,382,303,512,883,28

-1,422,002,02-2,53-0,084,089,990,742,81

Aralık0,211,640,69-0,400,741,2513,581,182,93

-0,332,981,37-2,220,692,3619,08-0,241,14

Yıllık değişimTÜFE

Yİ-ÜFE

Ay/Yıl2015201620172018201920202021202220232024

2015201620172018201920202021202220232024
Ocak7,249,589,2210,3520,3512,1514,9748,6957,6864,86

3,285,9413,6912,1432,938,8426,1693,5386,4644,2
Şubat7,558,7810,1310,2619,6712,3715,6154,4455,1867,07

3,104,4715,3613,7129,599,2627,09105,0176,6147,29
Mart7,617,4611,2910,2319,7111,8616,1961,1450,5168,50

3,413,8016,0914,2829,648,5031,20114,9762,4551,47
Nisan7,916,5711,8710,8519,5010,9417,1469,9743,6869,80

4,802,8716,3716,3730,126,7135,17121,8252,1155,66
Mayıs8,096,5811,7212,1518,7111,3916,5973,5039,5975,45

6,523,2515,2620,1628,715,5338,33132,1640,7657,68
Haziran7,207,6410,9015,3915,7212,6217,5378,6238,21

6,733,4114,8723,7125,046,1742,89138,3140,42

Temmuz6,818,799,7915,8516,6511,7618,9579,6047,83

5,623,9615,4525,0021,668,3344,92144,6144,50

Ağustos7,148,0510,6817,9015,0111,7719,2580,2158,94

6,213,0316,3432,1313,4511,5345,52143,7549,41

Eylül7,957,2811,2024,529,2611,7519,5883,4561,53

6,921,7816,2846,152,4514,3343,96151,5047,44

Ekim7,587,1611,9025,248,5511,8919,8985,5161,36

5,742,8417,2845,011,7018,2046,31157,6939,39

Kasım8,107,0012,9821,6210,5614,0321,3184,3961,98

5,256,4117,3038,544,2623,1154,62136,0242,25

Aralık8,818,5311,9220,3011,8414,6036,0864,2764,77

5,719,9415,4733,647,3625,1579,8997,7244,22

(Sürecek)

Kaynak: AA / Ekonomi

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