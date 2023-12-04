Fiyat artışları (1)
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 3,28, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,81 artış gösterdi.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 3,28, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,81 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,98, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 42,25 olarak kaydedildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasım itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 53,40, yurt içi üretici fiyatları yüzde 53,15 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 3,28, Yİ-ÜFE yüzde 2,81 yükseldi.
TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 60,09, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 61,98 artış gösterdi.
Yİ-ÜFE ise Aralık 2022'ye göre yüzde 42,59, geçen yılın kasım ayına kıyasla yüzde 42,25 arttı.
Beklentiler
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasımda TÜFE'nin yüzde 3,68 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre kasımda yıllık enflasyonun yüzde 62,61'e yükseleceği hesaplanmıştı.
TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
|Aylık değişim
|TÜFE
|Yİ-ÜFE
|Ay/Yıl
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|Ocak
|1,98
|1,10
|1,82
|2,46
|1,02
|1,06
|1,35
|1,68
|11,10
|6,65
|3,32
|0,33
|0,55
|3,98
|0,99
|0,45
|1,84
|2,66
|10,45
|4,15
|Şubat
|0,43
|0,71
|-0,02
|0,81
|0,73
|0,16
|0,35
|0,91
|4,81
|3,15
|1,38
|1,20
|-0,20
|1,26
|2,68
|0,09
|0,48
|1,22
|7,22
|1,56
|Mart
|1,13
|1,19
|-0,04
|1,02
|0,99
|1,03
|0,57
|1,08
|5,46
|2,29
|0,74
|1,05
|0,40
|1,04
|1,54
|1,58
|0,87
|4,13
|9,19
|0,44
|Nisan
|1,34
|1,63
|0,78
|1,31
|1,87
|1,69
|0,85
|1,68
|7,25
|2,39
|0,09
|1,43
|0,52
|0,76
|2,60
|2,98
|1,28
|4,34
|7,67
|0,81
|Mayıs
|0,40
|0,56
|0,58
|0,45
|1,62
|0,95
|1,36
|0,89
|2,98
|0,04
|-0,52
|1,11
|1,48
|0,52
|3,79
|2,67
|1,54
|3,92
|8,76
|0,65
|Haziran
|0,31
|-0,51
|0,47
|-0,27
|2,61
|0,03
|1,13
|1,94
|4,95
|3,92
|0,06
|0,25
|0,41
|0,07
|3,03
|0,09
|0,69
|4,01
|6,77
|6,50
|Temmuz
|0,45
|0,09
|1,16
|0,15
|0,55
|1,36
|0,58
|1,80
|2,37
|9,49
|0,73
|-0,32
|0,21
|0,72
|1,77
|-0,99
|1,02
|2,46
|5,17
|8,23
|Ağustos
|0,09
|0,40
|-0,29
|0,52
|2,30
|0,86
|0,86
|1,12
|1,46
|9,09
|0,42
|0,98
|0,08
|0,85
|6,60
|-0,59
|2,35
|2,77
|2,41
|5,89
|Eylül
|0,14
|0,89
|0,18
|0,65
|6,30
|0,99
|0,97
|1,25
|3,08
|4,75
|0,85
|1,53
|0,29
|0,24
|10,88
|0,13
|2,65
|1,55
|4,78
|3,4
|Ekim
|1,90
|1,55
|1,44
|2,08
|2,67
|2,00
|2,13
|2,39
|3,54
|3,43
|0,92
|-0,20
|0,84
|1,71
|0,91
|0,17
|3,55
|5,24
|7,83
|1,94
|Kasım
|0,18
|0,67
|0,52
|1,49
|-1,44
|0,38
|2,30
|3,51
|2,88
|3,28
|-0,97
|-1,42
|2,00
|2,02
|-2,53
|-0,08
|4,08
|9,99
|0,74
|2,81
|Aralık
|-0,44
|0,21
|1,64
|0,69
|-0,40
|0,74
|1,25
|13,58
|1,18
|-0,76
|-0,33
|2,98
|1,37
|-2,22
|0,69
|2,36
|19,08
|-0,24
|Yıllık değişim
|TÜFE
|Yİ-ÜFE
|Ay/Yıl
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|Ocak
|7,75
|7,24
|9,58
|9,22
|10,35
|20,35
|12,15
|14,97
|48,69
|57,68
|10,72
|3,28
|5,94
|13,69
|12,14
|32,93
|8,84
|26,16
|93,53
|86,46
|Şubat
|7,89
|7,55
|8,78
|10,13
|10,26
|19,67
|12,37
|15,61
|54,44
|55,18
|12,40
|3,10
|4,47
|15,36
|13,71
|29,59
|9,26
|27,09
|105,01
|76,61
|Mart
|8,39
|7,61
|7,46
|11,29
|10,23
|19,71
|11,86
|16,19
|61,14
|50,51
|12,31
|3,41
|3,80
|16,09
|14,28
|29,64
|8,50
|31,20
|114,97
|62,45
|Nisan
|9,38
|7,91
|6,57
|11,87
|10,85
|19,50
|10,94
|17,14
|69,97
|43,68
|12,98
|4,80
|2,87
|16,37
|16,37
|30,12
|6,71
|35,17
|121,82
|52,11
|Mayıs
|9,66
|8,09
|6,58
|11,72
|12,15
|18,71
|11,39
|16,59
|73,50
|39,59
|11,28
|6,52
|3,25
|15,26
|20,16
|28,71
|5,53
|38,33
|132,16
|40,76
|Haziran
|9,16
|7,20
|7,64
|10,90
|15,39
|15,72
|12,62
|17,53
|78,62
|38,21
|9,75
|6,73
|3,41
|14,87
|23,71
|25,04
|6,17
|42,89
|138,31
|40,42
|Temmuz
|9,32
|6,81
|8,79
|9,79
|15,85
|16,65
|11,76
|18,95
|79,60
|47,83
|9,46
|5,62
|3,96
|15,45
|25,00
|21,66
|8,33
|44,92
|144,61
|44,50
|Ağustos
|9,54
|7,14
|8,05
|10,68
|17,90
|15,01
|11,77
|19,25
|80,21
|58,94
|9,88
|6,21
|3,03
|16,34
|32,13
|13,45
|11,53
|45,52
|143,75
|49,41
|Eylül
|8,86
|7,95
|7,28
|11,20
|24,52
|9,26
|11,75
|19,58
|83,45
|61,53
|9,84
|6,92
|1,78
|16,28
|46,15
|2,45
|14,33
|43,96
|151,50
|47,44
|Ekim
|8,96
|7,58
|7,16
|11,90
|25,24
|8,55
|11,89
|19,89
|85,51
|61,36
|10,10
|5,74
|2,84
|17,28
|45,01
|1,70
|18,20
|46,31
|157,69
|39,39
|Kasım
|9,15
|8,10
|7,00
|12,98
|21,62
|10,56
|14,03
|21,31
|84,39
|61,98
|8,36
|5,25
|6,41
|17,30
|38,54
|4,26
|23,11
|54,62
|136,02
|42,25
|Aralık
|8,17
|8,81
|8,53
|11,92
|20,30
|11,84
|14,60
|36,08
|64,27
|6,36
|5,71
|9,94
|15,47
|33,64
|7,36
|25,15
|79,89
|97,72