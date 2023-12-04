Üye Girişi
Haberler

Fiyat artışları (1)

Son Güncelleme:
Abone Ol

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 3,28, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,81 artış gösterdi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 3,28, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,81 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,98, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 42,25 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasım itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 53,40, yurt içi üretici fiyatları yüzde 53,15 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 3,28, Yİ-ÜFE yüzde 2,81 yükseldi.

TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 60,09, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 61,98 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2022'ye göre yüzde 42,59, geçen yılın kasım ayına kıyasla yüzde 42,25 arttı.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasımda TÜFE'nin yüzde 3,68 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre kasımda yıllık enflasyonun yüzde 62,61'e yükseleceği hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık değişimTÜFE

Yİ-ÜFE

Ay/Yıl2014201520162017201820192020202120222023

2014201520162017201820192020202120222023
Ocak1,981,101,822,461,021,061,351,6811,106,65

3,320,330,553,980,990,451,842,6610,454,15
Şubat0,430,71-0,020,810,730,160,350,914,813,15

1,381,20-0,201,262,680,090,481,227,221,56
Mart1,131,19-0,041,020,991,030,571,085,462,29

0,741,050,401,041,541,580,874,139,190,44
Nisan1,341,630,781,311,871,690,851,687,252,39

0,091,430,520,762,602,981,284,347,670,81
Mayıs0,400,560,580,451,620,951,360,892,980,04

-0,521,111,480,523,792,671,543,928,760,65
Haziran0,31-0,510,47-0,272,610,031,131,944,953,92

0,060,250,410,073,030,090,694,016,776,50
Temmuz0,450,091,160,150,551,360,581,802,379,49

0,73-0,320,210,721,77-0,991,022,465,178,23
Ağustos0,090,40-0,290,522,300,860,861,121,469,09

0,420,980,080,856,60-0,592,352,772,415,89
Eylül0,140,890,180,656,300,990,971,253,084,75

0,851,530,290,2410,880,132,651,554,783,4
Ekim1,901,551,442,082,672,002,132,393,543,43

0,92-0,200,841,710,910,173,555,247,831,94
Kasım0,180,670,521,49-1,440,382,303,512,883,28

-0,97-1,422,002,02-2,53-0,084,089,990,742,81
Aralık-0,440,211,640,69-0,400,741,2513,581,18

-0,76-0,332,981,37-2,220,692,3619,08-0,24

Yıllık değişimTÜFE

Yİ-ÜFE

Ay/Yıl2014201520162017201820192020202120222023

2014201520162017201820192020202120222023
Ocak7,757,249,589,2210,3520,3512,1514,9748,6957,68

10,723,285,9413,6912,1432,938,8426,1693,5386,46
Şubat7,897,558,7810,1310,2619,6712,3715,6154,4455,18

12,403,104,4715,3613,7129,599,2627,09105,0176,61
Mart8,397,617,4611,2910,2319,7111,8616,1961,1450,51

12,313,413,8016,0914,2829,648,5031,20114,9762,45
Nisan9,387,916,5711,8710,8519,5010,9417,1469,9743,68

12,984,802,8716,3716,3730,126,7135,17121,8252,11
Mayıs9,668,096,5811,7212,1518,7111,3916,5973,5039,59

11,286,523,2515,2620,1628,715,5338,33132,1640,76
Haziran9,167,207,6410,9015,3915,7212,6217,5378,6238,21

9,756,733,4114,8723,7125,046,1742,89138,3140,42
Temmuz9,326,818,799,7915,8516,6511,7618,9579,6047,83

9,465,623,9615,4525,0021,668,3344,92144,6144,50
Ağustos9,547,148,0510,6817,9015,0111,7719,2580,2158,94

9,886,213,0316,3432,1313,4511,5345,52143,7549,41
Eylül8,867,957,2811,2024,529,2611,7519,5883,4561,53

9,846,921,7816,2846,152,4514,3343,96151,5047,44
Ekim8,967,587,1611,9025,248,5511,8919,8985,5161,36

10,105,742,8417,2845,011,7018,2046,31157,6939,39
Kasım9,158,107,0012,9821,6210,5614,0321,3184,3961,98

8,365,256,4117,3038,544,2623,1154,62136,0242,25
Aralık8,178,818,5311,9220,3011,8414,6036,0864,27

6,365,719,9415,4733,647,3625,1579,8997,72

(Sürecek)

Kaynak: AA / Ekonomi

Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

5 AYLIK ENFLASYON ORANI 2023: 5 aylık enflasyon farkı ne kadar? Kasım ayı enflasyon oranı ne? TÜİK enflasyonu yüzde kaç açıkladı? Enflasyon oranı SON DAKİKA! Kasım ayı enflasyon açıklandı mı? TÜİK 2023 Kasım ayı enflasyon oranı kaç? Fatih Ürek kimdir? 2. Sayfa konuğu Fatih Ürek kaç yaşında, nereli? Fatih Ürek biyografisi! Hasan Arat yönetim kurulu listesi belli oldu mu, kimler var? Beşiktaş'ın Başkanı Hasan Arat kimdir, ne iş yapıyor? Bugün hava yağmurlu mu? 4-5 Aralık hava yağmurlu mu? Bu hafta yağmur yağacak mı? MasterChef dün akşam kim elendi? 3 Aralık MasterChef hangi yarışmacı elendi? Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi mi? Alina Boz ve Umut Evirgen çifti ne zaman evlendi? Sedat Ergin kimdir? Halk Tv konuğu Sedat Ergin kaç yaşında, nereli? Sedat Ergin biyografisi! Ekrem İmamoğlu kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Ekrem İmamoğlu kaç yaşında, nereli? Ekrem İmamoğlu biyografisi! Gönül Dağı 117. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 4 ARALIK: TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? 2. Sayfa CANLI İZLE! 4 Aralık Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa son bölümde neler oldu? Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa canlı izle! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2023: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (4 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title