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Fiyat artışları (1)

Ekonomi Haberleri

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 9,09, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 5,89 artış gösterdi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 9,09, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 5,89 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 58,94, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 49,41 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustosta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 56,28, yurt içi üretici fiyatları yüzde 71,97 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 9,09, Yİ-ÜFE yüzde 5,89 yükseldi.

TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 43,06, Yİ-ÜFE ise yüzde 31,59 arttı.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 58,94, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 49,41 oldu.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında TÜFE'nin aylık bazda yüzde 7,32 artacağını öngörmüştü.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık değişimTÜFE

Yİ-ÜFE

Ay/Yıl2014201520162017201820192020202120222023

2014201520162017201820192020202120222023
Ocak1,981,101,822,461,021,061,351,6811,106,65

3,320,330,553,980,990,451,842,6610,454,15
Şubat0,430,71-0,020,810,730,160,350,914,813,15

1,381,20-0,201,262,680,090,481,227,221,56
Mart1,131,19-0,041,020,991,030,571,085,462,29

0,741,050,401,041,541,580,874,139,190,44
Nisan1,341,630,781,311,871,690,851,687,252,39

0,091,430,520,762,602,981,284,347,670,81
Mayıs0,400,560,580,451,620,951,360,892,980,04

-0,521,111,480,523,792,671,543,928,760,65
Haziran0,31-0,510,47-0,272,610,031,131,944,953,92

0,060,250,410,073,030,090,694,016,776,50
Temmuz0,450,091,160,150,551,360,581,802,379,49

0,73-0,320,210,721,77-0,991,022,465,178,23
Ağustos0,090,40-0,290,522,300,860,861,121,469,09

0,420,980,080,856,60-0,592,352,772,415,89
Eylül0,140,890,180,656,300,990,971,253,08

0,851,530,290,2410,880,132,651,554,78

Ekim1,901,551,442,082,672,002,132,393,54

0,92-0,200,841,710,910,173,555,247,83

Kasım0,180,670,521,49-1,440,382,303,512,88

-0,97-1,422,002,02-2,53-0,084,089,990,74

Aralık-0,440,211,640,69-0,400,741,2513,581,18

-0,76-0,332,981,37-2,220,692,3619,08-0,24

Yıllık değişimTÜFE

Yİ-ÜFE

Ay/Yıl2014201520162017201820192020202120222023

2014201520162017201820192020202120222023
Ocak7,757,249,589,2210,3520,3512,1514,9748,6957,68

10,723,285,9413,6912,1432,938,8426,1693,5386,46
Şubat7,897,558,7810,1310,2619,6712,3715,6154,4455,18

12,403,104,4715,3613,7129,599,2627,09105,0176,61
Mart8,397,617,4611,2910,2319,7111,8616,1961,1450,51

12,313,413,8016,0914,2829,648,5031,20114,9762,45
Nisan9,387,916,5711,8710,8519,5010,9417,1469,9743,68

12,984,802,8716,3716,3730,126,7135,17121,8252,11
Mayıs9,668,096,5811,7212,1518,7111,3916,5973,5039,59

11,286,523,2515,2620,1628,715,5338,33132,1640,76
Haziran9,167,207,6410,9015,3915,7212,6217,5378,6238,21

9,756,733,4114,8723,7125,046,1742,89138,3140,42
Temmuz9,326,818,799,7915,8516,6511,7618,9579,6047,83

9,465,623,9615,4525,0021,668,3344,92144,6144,50
Ağustos9,547,148,0510,6817,9015,0111,7719,2580,2158,94

9,886,213,0316,3432,1313,4511,5345,52143,7549,41
Eylül8,867,957,2811,2024,529,2611,7519,5883,45

9,846,921,7816,2846,152,4514,3343,96151,50

Ekim8,967,587,1611,9025,248,5511,8919,8985,51

10,105,742,8417,2845,011,7018,2046,31157,69

Kasım9,158,107,0012,9821,6210,5614,0321,3184,39

8,365,256,4117,3038,544,2623,1154,62136,02

Aralık8,178,818,5311,9220,3011,8414,6036,0864,27

6,365,719,9415,4733,647,3625,1579,8997,72

(Sürecek)

Kaynak: AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi

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