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Fiyat artışları (1)

Ekonomi Haberleri

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 9,49, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 8,23 artış gösterdi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 9,49, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 8,23 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 47,83'e, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,50'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuzda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 57,45, yurt içi üretici fiyatları yüzde 78,51 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 9,49, Yİ-ÜFE yüzde 8,23 yükseldi.

TÜFE, temmuzda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 31,14, Yİ-ÜFE ise yüzde 24,27 arttı.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 47,83, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,50 oldu.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında TÜFE'nin aylık bazda yüzde 9,07 olacağını hesaplamıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık değişimTÜFE

Yi-ÜFE

Ay/Yıl2014201520162017201820192020202120222023

2014201520162017201820192020202120222023
Ocak1,981,101,822,461,021,061,351,6811,106,65

3,320,330,553,980,990,451,842,6610,454,15
Şubat0,430,71-0,020,810,730,160,350,914,813,15

1,381,20-0,201,262,680,090,481,227,221,56
Mart1,131,19-0,041,020,991,030,571,085,462,29

0,741,050,401,041,541,580,874,139,190,44
Nisan1,341,630,781,311,871,690,851,687,252,39

0,091,430,520,762,602,981,284,347,670,81
Mayıs0,400,560,580,451,620,951,360,892,980,04

-0,521,111,480,523,792,671,543,928,760,65
Haziran0,31-0,510,47-0,272,610,031,131,944,953,92

0,060,250,410,073,030,090,694,016,776,50
Temmuz0,450,091,160,150,551,360,581,802,379,49

0,73-0,320,210,721,77-0,991,022,465,178,23
Ağustos0,090,40-0,290,522,300,860,861,121,46

0,420,980,080,856,60-0,592,352,772,41

Eylül0,140,890,180,656,300,990,971,253,08

0,851,530,290,2410,880,132,651,554,78

Ekim1,901,551,442,082,672,002,132,393,54

0,92-0,200,841,710,910,173,555,247,83

Kasım0,180,670,521,49-1,440,382,303,512,88

-0,97-1,422,002,02-2,53-0,084,089,990,74

Aralık-0,440,211,640,69-0,400,741,2513,581,18

-0,76-0,332,981,37-2,220,692,3619,08-0,24

Yıllık değişimTÜFE

Yi-ÜFE

Ay/Yıl2014201520162017201820192020202120222023

2014201520162017201820192020202120222023
Ocak7,757,249,589,2210,3520,3512,1514,9748,6957,68

10,723,285,9413,6912,1432,938,8426,1693,5386,46
Şubat7,897,558,7810,1310,2619,6712,3715,6154,4455,18

12,403,104,4715,3613,7129,599,2627,09105,0176,61
Mart8,397,617,4611,2910,2319,7111,8616,1961,1450,51

12,313,413,8016,0914,2829,648,5031,20114,9762,45
Nisan9,387,916,5711,8710,8519,5010,9417,1469,9743,68

12,984,802,8716,3716,3730,126,7135,17121,8252,11
Mayıs9,668,096,5811,7212,1518,7111,3916,5973,5039,59

11,286,523,2515,2620,1628,715,5338,33132,1640,76
Haziran9,167,207,6410,9015,3915,7212,6217,5378,6238,21

9,756,733,4114,8723,7125,046,1742,89138,3140,42
Temmuz9,326,818,799,7915,8516,6511,7618,9579,6047,83

9,465,623,9615,4525,0021,668,3344,92144,6144,50
Ağustos9,547,148,0510,6817,9015,0111,7719,2580,21

9,886,213,0316,3432,1313,4511,5345,52143,75

Eylül8,867,957,2811,2024,529,2611,7519,5883,45

9,846,921,7816,2846,152,4514,3343,96151,50

Ekim8,967,587,1611,9025,248,5511,8919,8985,51

10,105,742,8417,2845,011,7018,2046,31157,69

Kasım9,158,107,0012,9821,6210,5614,0321,3184,39

8,365,256,4117,3038,544,2623,1154,62136,02

Aralık8,178,818,5311,9220,3011,8414,6036,0864,27

6,365,719,9415,4733,647,3625,1579,8997,72

Kaynak: AA / Erhan Cihan Ünal - Ekonomi

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