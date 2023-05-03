Fiyat artışları (1)

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 2,39, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,81 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 43,68 ile son 16 ayın, yurt içi üretici fiyatlarında da yüzde 52,11 ile son 18 ayın en düşük seviyesine düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisanda 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 67,2, yurt içi üretici fiyatları yüzde 105,5 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,39, Yİ-ÜFE yüzde 0,81 artış gösterdi.

TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,21, Yİ-ÜFE ise yüzde 7,11 yükseldi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 43,68, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 52,11 oldu.

Böylece yıllık enflasyon, TÜFE'de son 16, Yİ-ÜFE'de ise son 18 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. TÜFE, Ocak 2022'de yüzde 48,69, Yİ-ÜFE de Kasım 2021'de 54,62 seviyesinde gerçekleşmişti.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisanda TÜFE'nin yüzde 2,65 artacağını öngörmüştü. Ekonomistler, bir önceki ay yüzde 50,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 44,06'ya gerileyeceği hesaplamıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle: