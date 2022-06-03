Fiyat artışları (1) - Haberler

Fiyat artışları (1)
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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 2,98, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 8,76 artış gösterdi.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 2,98, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 8,76 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 73,50, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 132,16 olarak kaydedildi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 39,33, yurt içi üretici fiyatları yüzde 80,38 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 2,98, Yİ-ÜFE yüzde 8,76 yükseldi.
TÜFE, mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 35,64, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 73,50 artış kaydetti.
Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 51,43, geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüzde 132,16 arttı.
Beklentiler
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayısta TÜFE'nin yüzde 5,49 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre mayısta yıllık enflasyonun yüzde 77,72'e yükseleceği hesaplanmıştı.
TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
|Aylık Değişim
|TÜFE
|Yİ-ÜFE
|AYLAR/YILLAR
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|Ocak
|0,56
|1,65
|1,98
|1,1
|1,82
|2,46
|1,02
|1,06
|1,35
|1,68
|11,10
|0,38
|-0,18
|3,32
|0,33
|0,55
|3,98
|0,99
|0,45
|1,84
|2,66
|10,45
|Şubat
|0,56
|0,3
|0,43
|0,71
|-0,02
|0,81
|0,73
|0,16
|0,35
|0,91
|4,81
|-0,09
|-0,13
|1,38
|1,2
|-0,2
|1,26
|2,68
|0,09
|0,48
|1,22
|7,22
|Mart
|0,41
|0,66
|1,13
|1,19
|-0,04
|1,02
|0,99
|1,03
|0,57
|1,08
|5,46
|0,36
|0,81
|0,74
|1,05
|0,40
|1,04
|1,54
|1,58
|0,87
|4,13
|9,19
|Nisan
|1,52
|0,42
|1,34
|1,63
|0,78
|1,31
|1,87
|1,69
|0,85
|1,68
|7,25
|0,08
|-0,51
|0,09
|1,43
|0,52
|0,76
|2,60
|2,98
|1,28
|4,34
|7,67
|Mayıs
|-0,21
|0,15
|0,40
|0,56
|0,58
|0,45
|1,62
|0,95
|1,36
|0,89
|2,98
|0,53
|1
|-0,52
|1,11
|1,48
|0,52
|3,79
|2,67
|1,54
|3,92
|8,76
|Haziran
|-0,9
|0,76
|0,31
|-0,51
|0,47
|-0,27
|2,61
|0,03
|1,13
|1,94
|-1,49
|1,46
|0,06
|0,25
|0,41
|0,07
|3,03
|0,09
|0,69
|4,01
|Temmuz
|-0,23
|0,31
|0,45
|0,09
|1,16
|0,15
|0,55
|1,36
|0,58
|1,80
|-0,31
|0,99
|0,73
|-0,32
|0,21
|0,72
|1,77
|-0,99
|1,02
|2,46
|Ağustos
|0,56
|-0,1
|0,09
|0,4
|-0,29
|0,52
|2,30
|0,86
|0,86
|1,12
|0,26
|0,04
|0,42
|0,98
|0,08
|0,85
|6,60
|-0,59
|2,35
|2,77
|Eylül
|1,03
|0,77
|0,14
|0,89
|0,18
|0,65
|6,30
|0,99
|0,97
|1,25
|1,03
|0,88
|0,85
|1,53
|0,29
|0,24
|10,88
|0,13
|2,65
|1,55
|Ekim
|1,96
|1,8
|1,9
|1,55
|1,44
|2,08
|2,67
|2
|2,13
|2,39
|0,17
|0,69
|0,92
|-0,2
|0,84
|1,71
|0,91
|0,17
|3,55
|5,24
|Kasım
|0,38
|0,01
|0,18
|0,67
|0,52
|1,49
|-1,44
|0,38
|2,3
|3,51
|1,66
|0,62
|-0,97
|-1,42
|2
|2,02
|-2,53
|-0,08
|4,08
|9,99
|Aralık
|0,38
|0,46
|-0,44
|0,21
|1,64
|0,69
|-0,40
|0,74
|1,25
|13,58
|-0,12
|1,11
|-0,76
|-0,33
|2,98
|1,37
|-2,22
|0,69
|2,36
|19,08
|Yıllık Değişim
|TÜFE
|Yİ-ÜFE
|AYLAR/YILLAR
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|Ocak
|10,61
|7,31
|7,75
|7,24
|9,58
|9,22
|10,35
|20,35
|12,15
|14,97
|48,69
|11,13
|1,88
|10,72
|3,28
|5,94
|13,69
|12,14
|32,93
|8,84
|26,16
|93,53
|Şubat
|10,43
|7,03
|7,89
|7,55
|8,78
|10,13
|10,26
|19,67
|12,37
|15,61
|54,44
|9,15
|1,84
|12,4
|3,1
|4,47
|15,36
|13,71
|29,59
|9,26
|27,09
|105,01
|Mart
|10,43
|7,29
|8,39
|7,61
|7,46
|11,29
|10,23
|19,71
|11,86
|16,19
|61,14
|8,22
|2,3
|12,31
|3,41
|3,80
|16,09
|14,28
|29,64
|8,50
|31,20
|114,97
|Nisan
|11,14
|6,13
|9,38
|7,91
|6,57
|11,87
|10,85
|19,50
|10,94
|17,14
|69,97
|7,65
|1,7
|12,98
|4,8
|2,87
|16,37
|16,37
|30,12
|6,71
|35,17
|121,82
|Mayıs
|8,28
|6,51
|9,66
|8,09
|6,58
|11,72
|12,15
|18,71
|11,39
|16,59
|73,50
|8,06
|2,17
|11,28
|6,52
|3,25
|15,26
|20,16
|28,71
|5,53
|38,33
|132,16
|Haziran
|8,87
|8,3
|9,16
|7,2
|7,64
|10,90
|15,39
|15,72
|12,62
|17,53
|6,44
|5,23
|9,75
|6,73
|3,41
|14,87
|23,71
|25,04
|6,17
|42,89
|Temmuz
|9,07
|8,88
|9,32
|6,81
|8,79
|9,79
|15,85
|16,65
|11,76
|18,95
|6,13
|6,61
|9,46
|5,62
|3,96
|15,45
|25
|21,66
|8,33
|44,92
|Ağustos
|8,88
|8,17
|9,54
|7,14
|8,05
|10,68
|17,90
|15,01
|11,77
|19,25
|4,56
|6,38
|9,88
|6,21
|3,03
|16,34
|32,13
|13,45
|11,53
|45,52
|Eylül
|9,19
|7,88
|8,86
|7,95
|7,28
|11,2
|24,52
|9,26
|11,75
|19,58
|4,03
|6,23
|9,84
|6,92
|1,78
|16,28
|46,15
|2,45
|14,33
|43,96
|Ekim
|7,8
|7,71
|8,96
|7,58
|7,16
|11,90
|25,24
|8,55
|11,89
|19,89
|2,57
|6,77
|10,1
|5,74
|2,84
|17,28
|45,01
|1,7
|18,20
|46,31
|Kasım
|6,37
|7,32
|9,15
|8,1
|7
|12,98
|21,62
|10,56
|14,03
|21,31
|3,6
|5,67
|8,36
|5,25
|6,41
|17,30
|38,54
|4,26
|23,11
|54,62
|Aralık
|6,16
|7,4
|8,17
|8,81
|8,53
|11,92
|20,30
|11,84
|14,6
|36,08
|2,45
|6,97
|6,36
|5,71
|9,94
|15,47
|33,64
|7,36
|25,15
|79,89