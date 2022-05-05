Fiyat artışları (1)
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 7,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7,67 artış gösterdi.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 7,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7,67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 69,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 121,82 olarak kaydedildi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 34,46, yurt içi üretici fiyatları yüzde 72,03 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 7,25, Yİ-ÜFE yüzde 7,67 yükseldi.
TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 31,71, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 69,97 yükseldi.
Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 39,23, geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 121,82 arttı.
Beklentiler
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında TÜFE'nin yüzde 5,96 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre nisanda yıllık enflasyonun yüzde 67,93'e yükseleceği hesaplanmıştı.
TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
|Aylık Değişim
|TÜFE
|Yİ-ÜFE
|AYLAR/YILLAR
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|Ocak
|0,56
|1,65
|1,98
|1,1
|1,82
|2,46
|1,02
|1,06
|1,35
|1,68
|11,10
|0,38
|-0,18
|3,32
|0,33
|0,55
|3,98
|0,99
|0,45
|1,84
|2,66
|10,45
|Şubat
|0,56
|0,3
|0,43
|0,71
|-0,02
|0,81
|0,73
|0,16
|0,35
|0,91
|4,81
|-0,09
|-0,13
|1,38
|1,2
|-0,2
|1,26
|2,68
|0,09
|0,48
|1,22
|7,22
|Mart
|0,41
|0,66
|1,13
|1,19
|-0,04
|1,02
|0,99
|1,03
|0,57
|1,08
|5,46
|0,36
|0,81
|0,74
|1,05
|0,40
|1,04
|1,54
|1,58
|0,87
|4,13
|9,19
|Nisan
|1,52
|0,42
|1,34
|1,63
|0,78
|1,31
|1,87
|1,69
|0,85
|1,68
|7,25
|0,08
|-0,51
|0,09
|1,43
|0,52
|0,76
|2,60
|2,98
|1,28
|4,34
|7,67
|Mayıs
|-0,21
|0,15
|0,40
|0,56
|0,58
|0,45
|1,62
|0,95
|1,36
|0,89
|0,53
|1
|-0,52
|1,11
|1,48
|0,52
|3,79
|2,67
|1,54
|3,92
|Haziran
|-0,9
|0,76
|0,31
|-0,51
|0,47
|-0,27
|2,61
|0,03
|1,13
|1,94
|-1,49
|1,46
|0,06
|0,25
|0,41
|0,07
|3,03
|0,09
|0,69
|4,01
|Temmuz
|-0,23
|0,31
|0,45
|0,09
|1,16
|0,15
|0,55
|1,36
|0,58
|1,80
|-0,31
|0,99
|0,73
|-0,32
|0,21
|0,72
|1,77
|-0,99
|1,02
|2,46
|Ağustos
|0,56
|-0,1
|0,09
|0,4
|-0,29
|0,52
|2,30
|0,86
|0,86
|1,12
|0,26
|0,04
|0,42
|0,98
|0,08
|0,85
|6,60
|-0,59
|2,35
|2,77
|Eylül
|1,03
|0,77
|0,14
|0,89
|0,18
|0,65
|6,30
|0,99
|0,97
|1,25
|1,03
|0,88
|0,85
|1,53
|0,29
|0,24
|10,88
|0,13
|2,65
|1,55
|Ekim
|1,96
|1,8
|1,9
|1,55
|1,44
|2,08
|2,67
|2
|2,13
|2,39
|0,17
|0,69
|0,92
|-0,2
|0,84
|1,71
|0,91
|0,17
|3,55
|5,24
|Kasım
|0,38
|0,01
|0,18
|0,67
|0,52
|1,49
|-1,44
|0,38
|2,3
|3,51
|1,66
|0,62
|-0,97
|-1,42
|2
|2,02
|-2,53
|-0,08
|4,08
|9,99
|Aralık
|0,38
|0,46
|-0,44
|0,21
|1,64
|0,69
|-0,40
|0,74
|1,25
|13,58
|-0,12
|1,11
|-0,76
|-0,33
|2,98
|1,37
|-2,22
|0,69
|2,36
|19,08
|Yıllık Değişim
|TÜFE
|Yİ-ÜFE
|AYLAR/YILLAR
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|Ocak
|10,61
|7,31
|7,75
|7,24
|9,58
|9,22
|10,35
|20,35
|12,15
|14,97
|48,69
|11,13
|1,88
|10,72
|3,28
|5,94
|13,69
|12,14
|32,93
|8,84
|26,16
|93,53
|Şubat
|10,43
|7,03
|7,89
|7,55
|8,78
|10,13
|10,26
|19,67
|12,37
|15,61
|54,44
|9,15
|1,84
|12,4
|3,1
|4,47
|15,36
|13,71
|29,59
|9,26
|27,09
|105,01
|Mart
|10,43
|7,29
|8,39
|7,61
|7,46
|11,29
|10,23
|19,71
|11,86
|16,19
|61,14
|8,22
|2,3
|12,31
|3,41
|3,80
|16,09
|14,28
|29,64
|8,50
|31,20
|114,97
|Nisan
|11,14
|6,13
|9,38
|7,91
|6,57
|11,87
|10,85
|19,50
|10,94
|17,14
|69,97
|7,65
|1,7
|12,98
|4,8
|2,87
|16,37
|16,37
|30,12
|6,71
|35,17
|121,82
|Mayıs
|8,28
|6,51
|9,66
|8,09
|6,58
|11,72
|12,15
|18,71
|11,39
|16,59
|8,06
|2,17
|11,28
|6,52
|3,25
|15,26
|20,16
|28,71
|5,53
|38,33
|Haziran
|8,87
|8,3
|9,16
|7,2
|7,64
|10,90
|15,39
|15,72
|12,62
|17,53
|6,44
|5,23
|9,75
|6,73
|3,41
|14,87
|23,71
|25,04
|6,17
|42,89
|Temmuz
|9,07
|8,88
|9,32
|6,81
|8,79
|9,79
|15,85
|16,65
|11,76
|18,95
|6,13
|6,61
|9,46
|5,62
|3,96
|15,45
|25
|21,66
|8,33
|44,92
|Ağustos
|8,88
|8,17
|9,54
|7,14
|8,05
|10,68
|17,90
|15,01
|11,77
|19,25
|4,56
|6,38
|9,88
|6,21
|3,03
|16,34
|32,13
|13,45
|11,53
|45,52
|Eylül
|9,19
|7,88
|8,86
|7,95
|7,28
|11,2
|24,52
|9,26
|11,75
|19,58
|4,03
|6,23
|9,84
|6,92
|1,78
|16,28
|46,15
|2,45
|14,33
|43,96
|Ekim
|7,8
|7,71
|8,96
|7,58
|7,16
|11,90
|25,24
|8,55
|11,89
|19,89
|2,57
|6,77
|10,1
|5,74
|2,84
|17,28
|45,01
|1,7
|18,20
|46,31
|Kasım
|6,37
|7,32
|9,15
|8,1
|7
|12,98
|21,62
|10,56
|14,03
|21,31
|3,6
|5,67
|8,36
|5,25
|6,41
|17,30
|38,54
|4,26
|23,11
|54,62
|Aralık
|6,16
|7,4
|8,17
|8,81
|8,53
|11,92
|20,30
|11,84
|14,6
|36,08
|2,45
|6,97
|6,36
|5,71
|9,94
|15,47
|33,64
|7,36
|25,15
|79,89