Fiyat artışları (1)
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 5,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 9,19 artış gösterdi.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 5,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 9,19 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,14, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 114,97 olarak kaydedildi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 29,88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 64,3 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 5,46, Yİ-ÜFE yüzde 9,19 yükseldi. TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 22,81, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 61,14 yükseldi.
Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 29,31, geçen yılın mart ayına kıyasla yüzde 114,97 arttı.
Beklentiler
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında TÜFE'nin yüzde 5,34 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre martta yıllık enflasyonun yüzde 60,95'e yükseleceği hesaplanmıştı.
TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
|Aylık Değişim
|TÜFE
|Yİ-ÜFE
|AYLAR/YILLAR
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|Ocak
|0,56
|1,65
|1,98
|1,1
|1,82
|2,46
|1,02
|1,06
|1,35
|1,68
|11,10
|0,38
|-0,18
|3,32
|0,33
|0,55
|3,98
|0,99
|0,45
|1,84
|2,66
|10,45
|Şubat
|0,56
|0,3
|0,43
|0,71
|-0,02
|0,81
|0,73
|0,16
|0,35
|0,91
|4,81
|-0,09
|-0,13
|1,38
|1,2
|-0,2
|1,26
|2,68
|0,09
|0,48
|1,22
|7,22
|Mart
|0,41
|0,66
|1,13
|1,19
|-0,04
|1,02
|0,99
|1,03
|0,57
|1,08
|5,46
|0,36
|0,81
|0,74
|1,05
|0,40
|1,04
|1,54
|1,58
|0,87
|4,13
|9,19
|Nisan
|1,52
|0,42
|1,34
|1,63
|0,78
|1,31
|1,87
|1,69
|0,85
|1,68
|0,08
|-0,51
|0,09
|1,43
|0,52
|0,76
|2,60
|2,98
|1,28
|4,34
|Mayıs
|-0,21
|0,15
|0,40
|0,56
|0,58
|0,45
|1,62
|0,95
|1,36
|0,89
|0,53
|1
|-0,52
|1,11
|1,48
|0,52
|3,79
|2,67
|1,54
|3,92
|Haziran
|-0,9
|0,76
|0,31
|-0,51
|0,47
|-0,27
|2,61
|0,03
|1,13
|1,94
|-1,49
|1,46
|0,06
|0,25
|0,41
|0,07
|3,03
|0,09
|0,69
|4,01
|Temmuz
|-0,23
|0,31
|0,45
|0,09
|1,16
|0,15
|0,55
|1,36
|0,58
|1,80
|-0,31
|0,99
|0,73
|-0,32
|0,21
|0,72
|1,77
|-0,99
|1,02
|2,46
|Ağustos
|0,56
|-0,1
|0,09
|0,4
|-0,29
|0,52
|2,30
|0,86
|0,86
|1,12
|0,26
|0,04
|0,42
|0,98
|0,08
|0,85
|6,60
|-0,59
|2,35
|2,77
|Eylül
|1,03
|0,77
|0,14
|0,89
|0,18
|0,65
|6,30
|0,99
|0,97
|1,25
|1,03
|0,88
|0,85
|1,53
|0,29
|0,24
|10,88
|0,13
|2,65
|1,55
|Ekim
|1,96
|1,8
|1,9
|1,55
|1,44
|2,08
|2,67
|2
|2,13
|2,39
|0,17
|0,69
|0,92
|-0,2
|0,84
|1,71
|0,91
|0,17
|3,55
|5,24
|Kasım
|0,38
|0,01
|0,18
|0,67
|0,52
|1,49
|-1,44
|0,38
|2,3
|3,51
|1,66
|0,62
|-0,97
|-1,42
|2
|2,02
|-2,53
|-0,08
|4,08
|9,99
|Aralık
|0,38
|0,46
|-0,44
|0,21
|1,64
|0,69
|-0,40
|0,74
|1,25
|13,58
|-0,12
|1,11
|-0,76
|-0,33
|2,98
|1,37
|-2,22
|0,69
|2,36
|19,08
|Yıllık Değişim
|TÜFE
|AYLAR/YILLAR
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|Ocak
|10,61
|7,31
|7,75
|7,24
|9,58
|9,22
|10,35
|20,35
|12,15
|14,97
|48,69
|11,13
|1,88
|10,72
|3,28
|5,94
|13,69
|12,14
|32,93
|8,84
|26,16
|93,53
|Şubat
|10,43
|7,03
|7,89
|7,55
|8,78
|10,13
|10,26
|19,67
|12,37
|15,61
|54,44
|9,15
|1,84
|12,4
|3,1
|4,47
|15,36
|13,71
|29,59
|9,26
|27,09
|105,01
|Mart
|10,43
|7,29
|8,39
|7,61
|7,46
|11,29
|10,23
|19,71
|11,86
|16,19
|61,14
|8,22
|2,3
|12,31
|3,41
|3,80
|16,09
|14,28
|29,64
|8,50
|31,20
|114,97
|Nisan
|11,14
|6,13
|9,38
|7,91
|6,57
|11,87
|10,85
|19,50
|10,94
|17,14
|7,65
|1,7
|12,98
|4,8
|2,87
|16,37
|16,37
|30,12
|6,71
|35,17
|Mayıs
|8,28
|6,51
|9,66
|8,09
|6,58
|11,72
|12,15
|18,71
|11,39
|16,59
|8,06
|2,17
|11,28
|6,52
|3,25
|15,26
|20,16
|28,71
|5,53
|38,33
|Haziran
|8,87
|8,3
|9,16
|7,2
|7,64
|10,90
|15,39
|15,72
|12,62
|17,53
|6,44
|5,23
|9,75
|6,73
|3,41
|14,87
|23,71
|25,04
|6,17
|42,89
|Temmuz
|9,07
|8,88
|9,32
|6,81
|8,79
|9,79
|15,85
|16,65
|11,76
|18,95
|6,13
|6,61
|9,46
|5,62
|3,96
|15,45
|25
|21,66
|8,33
|44,92
|Ağustos
|8,88
|8,17
|9,54
|7,14
|8,05
|10,68
|17,90
|15,01
|11,77
|19,25
|4,56
|6,38
|9,88
|6,21
|3,03
|16,34
|32,13
|13,45
|11,53
|45,52
|Eylül
|9,19
|7,88
|8,86
|7,95
|7,28
|11,2
|24,52
|9,26
|11,75
|19,58
|4,03
|6,23
|9,84
|6,92
|1,78
|16,28
|46,15
|2,45
|14,33
|43,96
|Ekim
|7,8
|7,71
|8,96
|7,58
|7,16
|11,90
|25,24
|8,55
|11,89
|19,89
|2,57
|6,77
|10,1
|5,74
|2,84
|17,28
|45,01
|1,7
|18,20
|46,31
|Kasım
|6,37
|7,32
|9,15
|8,1
|7
|12,98
|21,62
|10,56
|14,03
|21,31
|3,6
|5,67
|8,36
|5,25
|6,41
|17,30
|38,54
|4,26
|23,11
|54,62
|Aralık
|6,16
|7,4
|8,17
|8,81
|8,53
|11,92
|20,30
|11,84
|14,6
|36,08
|2,45
|6,97
|6,36
|5,71
|9,94
|15,47
|33,64
|7,36
|25,15
|79,89