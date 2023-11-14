Fitch Ratings: Parasal Sıkılaşma Hanehalkı ve Şirket Kredilerini Yavaşlattı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa, ABD, Avustralya ve Kanada'da parasal sıkılaşmanın etkisiyle hanehalkı ve şirketlere verilen kredilerdeki artışın yavaşladığını bildirdi. Banka kredilerinin daraldığı ve faiz oranlarının etkili olduğu vurgulandı.

NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa, ABD, Avustralya ve Kanada'da parasal sıkılaşmanın etkisiyle hanehalkı ve şirketlere verilen kredilerdeki artışın yavaşladığını bildirdi.

Fitch Ratings, son yayımladığı kredi koşulları güncellemesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, parasal sıkılaşmanın etkisiyle hanehalkı ve şirketlere verilen kredilerdeki artışın yavaşladığının altı çizilerek, banka kredilerinin yıllık bazda İspanya ve İtalya'da daraldığı, Fransa ve Almanya'da da hızının düştüğü bildirildi.

ABD'de ticari ve endüstriyel işletmelere verilen kredilerin, bir yıl öncesine göre yavaşladığına ve "zar zor" büyüdüğüne işaret edilen açıklamada, daha yüksek faiz oranlarının Kanada ve Avustralya'daki mortgage (konut kredisi) kredilerinde güçlü etki oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada, merkez bankası kıdemli kredi yetkilisi anketlerinin, bankaların kredi standartlarında ılımlı bir sıkılaşmaya rağmen Avrupalı işletmelerin kredi talebinde keskin bir yavaşlamaya işaret ettiği vurgulandı.

Toplam hanehalkı tasarruf oranlarının konut yatırımlarından daha yüksek olmasına karşın Kovid-19 salgınındaki zirve noktalarından bu yana anlamlı bir düşüş gösterdiği belirtilen açıklamada, hanehalkının borç oranlarında da küresel mali krizden bu yana keskin bir düşüş yaşandığı aktarıldı.

Açıklamada, ABD ve Avrupa'da kurumsal tasarruf ve yatırımların son 3 yılda arttığına işaret edilerek, bunun da oldukça istikrarlı net borç verme pozisyonlarına yol açtığı, İtalya'da da artan kurumsal tasarrufların şirketlerin net borç verme pozisyonunun son yirmi yılın en yüksek seviyesine çıkmasına katkıda bulunduğu belirtildi.