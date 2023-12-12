Fitch Ratings, OPEC+ Üretim Kesintilerinin Petrol Fiyatlarını Destekleyeceğini Belirtti

Fitch Ratings, Suudi Arabistan ve Rusya'nın başı çektiği OPEC+ petrol üreticisi ülkelerin arz üzerinde kurduğu baskının gelecek yılın ilk yarısına kadar petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekleyeceğini belirterek, gelecek yıla ilişkin petrol tahminini varil başına 5 dolar artırdı.

Fitch Ratings, Suudi Arabistan ve Rusya'nın başı çektiği OPEC+ petrol üreticisi ülkelerin arz üzerinde kurduğu baskının gelecek yılın ilk yarısına kadar petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekleyeceğini belirterek, gelecek yıla ilişkin petrol tahminini varil başına 5 dolar artırdı.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamaya göre, kurum, bu yıl için Brent tipi ham petrol varil fiyatı öngörüsünü 80 dolardan 82 dolara, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol fiyatı öngörüsünü ise 75 dolardan 78 dolara yükseltti.

Gelecek yıl için daha önce varil fiyatı 75 dolar olarak tahmin edilen Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar ve 70 dolar olarak tahmin edilen WTI tipi ham petrolün varil fiyatı 75 dolar olarak revize edildi.

Fitch Ratings, 30 Kasım'da yapılan toplantıda bazı OPEC+ üyesi ülkelerin mevcut üretim kesintilerine ek olarak getirdiği günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisinin petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı artığını belirtti.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) petrol piyasası raporunda bu yılın 2. çeyreğinde günlük 1,2 milyon varillik arz açığına işaret ettiğini anımsatan Fitch Ratings, OPEC+ grubunun kotalarına tam olarak uyması ve ilave üretim kesintilerinin de etkisiyle söz konusu arz açığının gelecek yılın ilk yarısında da devam edebileceği konusunda uyardı.

Fitch Ratings, yaptırımlara rağmen Rusya'nın petrol ihracatının yüksek seyrettiğini, ABD kaya petrolü üretiminin ise artış hızının gelecek yıl günlük 1,5 milyon varilden 400 bin varile gerileyeceğini kaydetti.

Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'in bu yıl kaydettiği talep büyümesinin daha çok salgın sonrası toparlanmadan kaynaklandığına işaret eden ajans, Çin ve Hindistan'da gelecek yıl talepteki büyüme hızının da yavaşlayacağını bildirdi. Söz konusu talep azalmasına ilave olarak OPEC+ üretim politikalarının piyasalar üzerindeki mevcut etkisinin de azalmasıyla fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskının uzun dönemde azalacağı tahmin ediliyor.