Fitch Ratings: Faaliyet ortamı baskılarının azaltılması bankaların kredi profillerini destekler

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Bankalar Direktörü Ahmet Kılınç, Türk bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılınç, faaliyet ortamı baskılarının azaltılmasının bankaların kredi profillerini destekleyeceğini belirtti ve makro ve piyasa istikrarına yönelik risklerin azaltılmasının da bankaların kredi profillerini destekleyici olacağını söyledi.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Bankalar Direktörü Ahmet Kılınç, Türk bankacılık sektörüne ilişkin, "Faaliyet ortamı baskılarının azaltılması bankaların kredi profillerini destekler. Makro ve piyasa istikrarına yönelik risklerin azaltılması, bankaların kredi profillerini destekleyici olacaktır." dedi.

Ahmet Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ve bu gelişmelerin bankacılık sektörüne etkilerini değerlendirdi.

Halen risklerin devam ediyor olmasına karşın faaliyet ortamı baskılarının azaltılmasının bankaların kredi profillerini desteklediğini ifade eden Kılınç, makro ve piyasa istikrarına yönelik risklerin azaltılmasının, bankaların kredi profillerini destekleyici olacağını söyledi.

Türk bankalarının karlılıklarına ilişkin değerlendirmede bulunan Kılınç, "Politika faizindeki son artış ve son düzenleyici gelişmeler, TL krediler üzerindeki birinci kademe 'yumuşak' faiz sınırının kaldırılmasının ardından daha yüksek kredi getirileri göz önüne alındığında, bankaların karlılığını desteklemektedir. Bankaların net faiz marjlarının, en son döviz korumalı mevduat aktarımından ve TL dönüştürme gerekliliklerinden kaynaklanan lira fonlama maliyetleri üzerindeki baskıya rağmen, genişlemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sektörün döviz likiditesi, borçları geri ödemek için geniş ölçüde yeterli olacaktır"

Fitch Ratings Bankalar Direktörü Kılınç, son dönemde değişen para politikası adımlarına işaret ederek, "Son politika karışımı ayarlamaları, son haftalarda az sayıda bankanın yüksek maliyetle de olsa daha uzun vadeli borçlanmasında görüldüğü gibi, dış finansman baskılarında bir miktar hafiflemeye neden olmuştur." dedi.

Türk bankalarının karlılıklarının bu yılın tamamında, yılın ilk yarı karlılık verileri dikkate alındığında, azalmasının beklendiğini ifade eden Kılınç, "Bankacılık sektörünün döviz likiditesi, bir yıl içinde ödenmesi gereken piyasaya duyarlı dış borcu geri ödemek için geniş ölçüde yeterli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.