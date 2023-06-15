Fitch Ratings: ABD'de tüketici harcamalarındaki artış azalabilir

NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de tüketici harcamalarında Kovid 19 salgını nedeniyle oluşan fazla tasarrufların sağladığı artışın muhtemelen azalacağını bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, kuruluşun yayımladığı yeni rapora göre, tüketicilerin yaklaşık 900 milyar dolarlık fazla tasarrufa sahip olduğu belirtilerek bunun da tüketici harcamalarının yüzde 5'ine karşılık geldiği aktarıldı.

Tüketicilerin ortalama aylık 73 milyar dolar fazla tasarrufunu tüketmeye devam etmesi durumunda, kalan fazla tasarrufların 2024'ün ikinci çeyreğine kadar tükeneceğine işaret edilen açıklamada, bunun da tüketimin bir süre daha dayanıklı kaldığını gösterebileceği ifade edildi.

Açıklamada öte yandan, iki faktörün kalan fazla tasarrufların tamamen tükenmesini engelleyebileceği belirtilerek, bunlardan ilkinin fazlalığın bir kısmının harcamaya dönüştürülme olasılığı daha düşük olan öz sermaye ve menkul kıymetlere aktarılması, diğerinin de fazla tasarrufların çoğunun bunları yakın vadede tüketime tahsis etme ihtimali daha az olan yüksek gelirli tüketicilerin eline geçmesi olduğu kaydedildi.

Fitch açıklamasında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tahminlerinin geçen yılın son çeyreğinde 2020'nin ilk çeyreğinden sonra biriken hanehalkı mevduatlarının yüzde 80'nin en çok kazanan yüzde 20'lik dilimin elinde olduğunu gösterdiğine işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fitch ABD Bölgesel Ekonomi Başkanı Olu Sonola, Fitch'in kümülatif fazla tasarruf stokunun şimdiden zirve noktasından yüzde 60 düştüğünü tahmin ettiğini ifade ederek, kalan tasarruf tamponunun önemli bir kısmının da yüksek gelirli hanehalklarında birikmesi nedeniyle harcanmasının olası olmadığının öngörüldüğünü kaydetti.