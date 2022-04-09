Fitch: Çin'in Elektrikli Araç Teslimatı Fiyat Artışlarına Rağmen Güçlü Seyrini Koruyacak

BEİJİNG, 9 Nisan (Xinhua) — Raporda, 2022 yılında Çin'in toptan elektrikli araç teslimatının yüzde 50'nin üzerinde artarak elektrikli araçların pazar payını yüzde 20'nin üzerine çıkaracağı tahminine yer verildi. Fitch, siparişlerdeki yığılma ve hala gücünü koruyan talep göz önüne alındığında pazara ilişkin olumlu beklentilerini koruduğunu belirtti. Fitch, "Bununla birlikte, potansiyel ucuz elektrikli araç alıcıları fiyatlara karşı daha hassas olma eğiliminde olduğu için, son fiyat artışları muhtemelen alt-sınıfta yer alan elektrikli araçları, üst-sınıfta yer alan araçlara göre daha fazla etkileyecektir" dedi. Çin, yeni enerjili araç satışlarında dünya birinciliğini art arda yedi yıldır olduğu gibi 2021 yılında da sürdürdü. Çin'de geçtiğimiz yıl 3,52 milyon adet yeni enerjili araç satıldı.

Xinhua / Ekonomi