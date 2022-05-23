FİSKOBİRLİK'in üretim ve istihdama yönelik çalışmaları devam ediyor - Haberler

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlamayı sürdüreceklerini bildirdi.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, birliğin iştirak şirketlerinden Entegre Fındık İşleme Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (EFİT), 2021 yılında Giresun'da en çok sigorta primi ödeyen kurum olduğunu belirtti.

EFİT'in, son yıllarda fındık ve fındıklı mamul üretiminin yanı sıra istihdam sağlama konusunda Giresun ve ülke ekonomisinin lokomotifleri arasında kararlılıkla yerini sağlamlaştırdığını aktaran Bayraktar, şöyle devam etti:

"Çalışmalarımızın ve emeklerimizin karşılığını almak herkesi olduğu gibi bizleri de mutlu etmekte. Ancak henüz daha yolun başındayız. Ortak üreticilerimize sözümüz var. Bu markayı, bu değeri hak ettiği konuma getirene kadar tüm unsurlarımızla gece gündüz demeden çalışmaya devam ederek ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlamayı sürdüreceğiz."

Bayraktar, FİSKOBİRLİK'in, her zamankinden daha güçlü ve kararlı şekilde hedeflerine adım adım ilerlediğini de kaydetti.