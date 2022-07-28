Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) 84. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

FİSKOBİRLİK'ten yapılan yazılı açıklamada, 1938 yılında Giresun, Bulancak, Keşap, Ordu ve Trabzon Fındık Tarım Satış Kooperatiflerinin bir araya gelerek birliği kurduğu aktarıldı.

Birliğin Giresun, Ordu, Trabzon, Sakarya, Samsun, Düzce, Bartın, Zonguldak, Rize ve Artvin'de toplam 50 kooperatifle fındık üreticilerine 84 yıldır kesintisiz hizmet verdiği belirtilen açıklamada, FİSKOBİRLİK'in bağlı iştirakleri ve entegre tesisleriyle üreticilerden aldığı fındığı işleyerek Türk fındığına ve üreticisine değer katmayı sürdürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Kurulduğu günden bugüne, Türk fındığına ve üreticilerine kesintisiz hizmet veren birliğimizin 84. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. 84 yıldır durmadan, yorulmadan yürüdüğümüz bu yolda bizlerle birlikte olan ve emeği geçen herkese teşekkür eder, üreticilerimize ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, birliğin 84. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, şunları kaydetti:

"1938'den bugüne fındık üreticilerinin birleştirici gücü olan FİSKOBİRLİK'imiz 84 yaşında. Ortak üreticilerimizle el ele, gönül gönüle hep daha iyisini yapmak, 'Birlikten kuvvet doğar.' ülküsüyle, birliğimizi daha ileri taşımak ve muvaffak olmak için durmaksızın çalışmaya devam. Bu vesileyle kuruluşundan bugüne emeği geçen herkesi saygı ile yadeder, 84. kuruluş yıl dönümümüzün camiamıza ve fındık üreticilerimize hayırlı olmasını dilerim."