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Fırtınanın ardından hamsi 110 liraya yükseldi

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Karadeniz'de hafta sonu etkili olan fırtınanın ardından tezgahta hamsi 110, mezgit 250 liradan satılıyor. Fırtınanın tezgahları etkilediğini belirten balıkçılar, denizdeki durumun normale dönmesiyle fiyatların düşeceğini söyledi.

Fırtınanın ardından hamsi 110 liraya yükseldi

DÜZCE - Karadeniz'de hafta sonu etkili olan fırtınanın ardından tezgahta hamsi 110, mezgit 250 liradan satılıyor.

Hafta sonu Karadeniz'de etkili olan fırtına sebebi ile bir çok tekne limanlarda kaldı. Denize açılamayan tekneler gece saatlerinde fırtınanın sona ermesi ile tezgahlara balık getirebilmek için denize açıldı. Fırtınanın ardından az miktarda çıkan balıklar tezgaha indi. Hamsi bir önceki hafta 50 ila 60 liradan satılırken bu hafta 110 liradan satışa çıktı. Fırtınanın tezgahları etkilediğini belirten Balıkçı Tuncay Kılıç, " Fırtına tezgahlarımızı direk etkiledi. 50-60 liraya sattığımız hamsi şu anda 110 liraya satılıyor. Mezgitin kilosu 150 lira. Fırtına sona erdi. İnşallah iyi şeyler olacak. Deniz yine normale dönecek. Balık piyasada çoğu gıda ürününden ucuz olacak. Bizde bol ve rahat bir şekilde servis edebileceğiz. Fırtına sebebi ile tane balıkları da fırladı. Tane balıklarda da fiyat arttı. Çupra ve levrek 150 liraya çıktı. Yerli somonun kilosu 200 lira. Yerli uskumrunun kilosu 100 lira. Hamsi 110 lira mezgit 150 lira. İstavrit 100 lira civarında. Fırtına tüm tezgahı etkiledi diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Karadeniz Fırtına Balıkçılık Ekonomi Güncel Haberler

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