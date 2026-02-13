Haberler

Bakan Yumaklı'dan yağışlardan olumsuz etkilenen üreticilere ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde etkili olan fırtına ve yağışların ardından mağdur olan vatandaşlar ve üreticiler için sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde etkili olan fırtına ve yağışlardan olumsuz etkilenen tüm vatandaşlar ve üreticilerin mağduriyetlerini gidermek için sahada çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Yumaklı, Nsosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Manisa, Konya, Isparta ve Kahramanmaraş başta olmak üzere, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde etkili olan fırtına ve yağışlardan olumsuz etkilenen tüm vatandaşlara ve üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Olumsuzlukların yaşandığı illerde Tarım ve Orman Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerimiz, ilk andan itibaren vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin yaşadığı mağduriyetleri gidermek için sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Olası olumsuzluk yaşanabilecek illerimizde de ekiplerimiz teyakkuz halindedir ve gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Devletimiz, tüm imkanlarıyla sahadadır. Süreci yakından takip ediyor, vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz."

