Denizlerde yaşanan fırtına balık fiyatlarını etkilerken, İzmir'de tezgahlarda balık azaldı, fiyatlar ise bir anda yükselişe geçti. Fırtına nedeniyle balıkçılar denize çıkamadı ve bu durum tezgahlarda azalma yaşanmasına sebep oldu. Balık fiyatlarındaki yükselişin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Fırtına balık tezgahlarını vurdu, fiyatlar yükselişe geçti

Fırtına balık fiyatlarını yükseltti

İZMİR - Denizlerde yaşanan fırtına balık fiyatlarını etkilerken, İzmir'de tezgahlarda balık azaldı, fiyatlar ise biranda yükselişe geçti. Tezgahlarda; hamsi 50 ila 70, sardalye 70, çupra 150, levrek 180, lüfer 400, somon 200, alabalık 130 liradan satılıyor.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte İzmirli vatandaşlar, uygun fiyatlarda balık tüketebilmek için soluğu tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Havra Sokağı'nda alıyor. Türkiye genelinde ve İzmir'de yaşanan fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Bu durum nedeniyle tezgahlarda azalma yaşanırken, fiyatlar yükselişe geçti. Tezgahlarda hamsi 50 ila 70, sardalye 70, çupra 150, levrek 150 ile 180, lüfer 400, somon 200, alabalık 130 liradan satışa sunuluyor.

"Fırtına olduğu için balıkçılar denize çıkamıyor"

Havra Sokağı'nda balıkçılık yapan Kazım Çelik, "50 liraya satılan bir balık 70 liraya yükseldi. Fırtına balık fiyatlarını etkiledi. Fırtına olduğu için balıkçılar denize çıkamıyor. Ocak'tan sonra fiyatlar daha da yükselir. Havalar biraz serinlediği zaman balıklar geri çekiliyor. Üründe azalma olduğu için de fiyatlar bu doğrultuda etkilenip yükseliyor" dedi.

"Fiyatlardaki yükseliş bir süre daha devam edecek"

Fırtına, rüzgar ve yağmurun fiyatları etkilediğini ve balık fiyatlarındaki yükselişin bir süre daha devam edeceğini söyleyen balıkçı Yusuf Çelik, "Tekneler batmaya başladı. O yüzden balık az olduğu için fiyatlar da yükseliyor. Balık çeşitleri güzel, çeşit çok; fakat şuan fiyatlar yüksek durumda. Bu yükseliş daha da devam eder. Fiyatta yükselme olduğu zaman geri düşmez. Fiyatların düşmesi için baya bir bolluk ve havaların güzel olması lazım. Fırtına olduğu zaman, balıklar dibe kaçıyor. Makineler balıkları tespit edemiyor. Bu yüzden balık tutması zorlaşıyor. Bu durum da doğrudan balık fiyatlarına etki ediyor. Balık genelde çok olduğu zaman ucuz olur ama az olduğu zaman değere biner. Hamsi 70, sardalye 70, çupra 150, levrek 180, lüfer 400, somon 200, alabalık 130 liradan satılıyor. Bu sene bolluk yok. Çupra, levrek fiyatları fırtınadan dolayı hep yükseldi" ifadelerine yer verdi.

"Tezgahlara fazla bir çeşit koyamıyoruz, balık gelmiyor"

Tezgahlara çok çeşit koyamadıklarını belirten esnaf Serkan Çömlek, "Balık fiyatları 1 haftaya kadar normaldi; fakat gördüğünüz gibi 3-4 gündür fırtına var. Bazı balıklarda fiyatlar bu sebeple yükseldi. Tezgahlara fazla bir çeşit koyamıyoruz, balık gelmiyor. Sardalye ve hamsi 50 liraydı, 2-3 günden beri 70 liraya satıyoruz. 20 lira kadar etkiledi. İnsanlar yağmur ve fırtınadan dolayı balık almaya gelmiyor ve bu fiyatları yüksek buluyor; ama bugün 70 liraya bir tava menemen dahi yapılamıyor. Vatandaşlar bol bol balık yesinler. Bugün bir buçuk kilo balık 100 lira ve 4 kişilik bir aileyi doyurur; yani insanlar akşam yemeğini 25 liraya yesinler" şeklinde konuştu.

"Havalar düzeldiği zaman fiyatlar da düşer"

Balığın çok faydalı olduğuna değinen esnaf Cebrail Bekiroğlu, "Şu anda hava durumundan dolayı çeşitlerimiz çok değil. Fiyatlar da yukarı doğru gidiyor. 5-10 gün öncesine kadar sardalye, hamsi fiyatlarımız 50 lira bandındaydı. Havalar soğudu ve fırtına olduğu zaman 70 liraya kadar yükselir. Bunlar geçici durumlar. Havalar düzeldiği zaman fiyatlar da geriye doğru çekilir. Tabii bu havalarda balık yemesi daha güzel oluyor. Şuan hamsi 50 lira. Geçen sene de hamsi 50 liraydı; fakat asgari ücret 5 bin 500 TL idi. Asgari ücret bu sene 11 bin liraya çıktı; ama hamsi yine 50 lirada kaldı. Geçen seneye göre fiyatlar iyi durumda. Kırmızı et ve tavuğa nazaran balığın şuanda kesinlikle tüketilmesi lazım. İnsan vücuduna birebir, doğal bir ürün. Fiyatlar herkese hitap ediyor" diye konuştu.