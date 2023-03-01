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Fırsatçılar bu kez müstakil arazileri hedef aldı, yüzde 50'lere kadar fiyat arttı

Ekonomi Haberleri

Fırsatçılar bu kez müstakil arazileri hedef aldı, yüzde 50'lere kadar fiyat arttı

Diyarbakır'da fırsatçıların müstakil arazileri hedef almasıyla, yüzde 50'lere kadar fiyat artışı yaşandı.

Diyarbakır'da fırsatçıların müstakil arazileri hedef almasıyla, yüzde 50'lere kadar fiyat artışı yaşandı.

Diyarbakır'da deprem sonrası vatandaşların birçoğu müstakil arazi üzerinde prefabrik, konteyner veya villa yapmak için arayışa geçti. Fırsatçılar, fahiş kira artışları sonrası bu kez arazilere dadanarak fiyatların katlanmasına neden oldu.

"Bu çaresizliği kendi lehine çevirenleri utançla izliyoruz"

Gayrimenkul Danışmanı ve Avukat Enes Akdemir, vatandaşların çaresiz anlarını kendi lehine çevirenlerin olduğunu, arazi fiyatlarının yüzde 50'lere kadar yükseldiğini kaydetti. Akdemir, "Birçok insanımız deprem sonrası korku ve panik yaşıyor, uzmanların da artçı depremlerin 1 yıl süreceğini söylemesiyle birlikte insanlar evlerini değiştirerek güvenli yerler aramaya başladı. Herkes müstakil ve çok katlı olmayan güvenilir alternatiflere koştu. Kimi bir yerde yeniden inşa etmek isterken, kimi ise hazır olan müstakil yapılara yöneldi. Çok ciddi anlamda rehavet oluştu. Talep artınca ciddi bir artışın izlendiğini görüyoruz. Normal bir piyasada aylık değişkenlik oranı 3-5 arasında iken deprem sonrası yüzde 50'ye kadar arttığını görüyoruz. Fırsatçılık yapanlar var. Yüklü miktarda bunları alıp insanlara yükselterek satanları görüyoruz. Bu bizi üzüyor, insanlar bir yandan korunma ve ailesini kurtarmayı düşünürken, insani davranmamız gereken yerlerde bu deprem afetinde kendi lehimize çevirmeye çalışıyoruz, bu çok üzücü bir şey. Gün fırsatçılık yapmak, nem almak, insanların çaresizliğinden faydalanmak yerine yaralarına merhem olma, dertlerine derman olma günüdür. 1 milyonluk bir arazinin 1,5'e yükseldiğini görüyoruz. Depremden önce imarlı bir arazi için 3 milyon istenirken, deprem sonrası 6 milyon bandına çıktığını görüyoruz. Bu çaresizliği kendi lehine çevirenleri utançla izliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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