Finlandiya ve Estonya arasındaki doğal gaz akışını sağlayan Balticconnector boru hattının 8 Ekim'de yaşanan basınç düşüşü ve sızıntı nedeniyle kapatıldığı bildirildi. Gasgrid tarafından yapılan açıklamada, boru hattının onarımının en az 5 ay süreceği belirtildi.

Finlandiya ve Estonya Arasındaki Doğal Gaz Boru Hattının Onarımı En Az 5 Ay Sürecek

Finlandiya ve Estonya arasındaki doğal gaz akışını sağlayan ve 8 Ekim'de olağan dışı basınç düşüşü ve sızıntı nedeniyle kapatılan Balticconnector boru hattının onarımının en az 5 ay süreceği bildirildi.

Finlandiya sistem operatörü Gasgrid'den yapılan açıklamada, boru hattında 8 Ekim'de olağan dışı basınç düşüşü tespit edildiği anımsatıldı.

Düşüşün fark edilmesinin ardından vanaların kapatıldığı belirtilen açıklamada, "Olağan dışı basınç düşüşünün, deniz gaz boru hattında meydana gelen hasardan kaynaklanan sızıntı olduğuna dair makul şüpheye yol açmıştır. Boru hattı bölümünde tespit edilen hasarın neden olduğu gaz sızıntısı, bölümün izole edilmesi ve vanaların kapatılmasıyla durdurulmuştur." ifadesine yer verildi.

Finlandiya ile Estonya arasındaki gaz iletiminin kesintiye uğradığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzmanların ön tahminlerine göre, onarım çalışmalarının planlanması, gerekli sualtı ekipmanlarının mobilizasyonu ve onarılan boru hattı bölümünün incelenmesi ve devreye alınması da dahil fiili onarım çalışmalarının en az beş ay sürmesi beklenmektedir. Bu nedenle, boru hattını mümkün olan en erken devreye alma tarihi Nisan 2024'ün başları olacaktır. Finlandiya gaz sistemi istikrarlıdır ve Inko LNG terminalinden gaz tedariki güvence altındadır."