Finlandiya Ekonomisi 2023'te Resesyon Sürecek

HELSİNKİ, 10 Ekim (Xinhua) -- Finlandiya Maliye Bakanlığı, 2023'ün geri kalanında Finlandiya ekonomisindeki resesyonun süreceği tahmininde bulundu. Bakanlık Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin önümüzdeki yıl büyüme bölgesine döneceğini kaydetti.

Ekonomik büyümenin 2023 genelinde sıfırda kalmaya devam etmesine rağmen özel tüketim, yatırım ve ihracatın önümüzdeki yıl büyümeye başlayacağını ve ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 1,2 genişleyeceğini belirten bakanlık, 2025 yılında tüketim ve yatırımlardaki büyümenin artacağını ve GSYİH'nin yüzde 1,8 genişleyeceğini kaydetti.

Yüksek faiz oranlarından en çok etkilenen sektörün konut sektörü olduğunu vurgulayan bakanlık, resesyonun bu sektörü özellikle çok sert etkilediğini belirtti.

Bakanlık, önümüzdeki yıl Finlandiya ve tüm euro bölgesinde talebin hız kazanmasının beklendiğini dile getirdi. Ayrıca enflasyonun yavaşlamaya devam edeceğini ve maaş artışlarının fiyat artışlarını aşacağını kaydeden bakanlık, faiz oranlarının ise önümüzdeki yıl düşüşe geçmesinin beklendiğini bildirdi.

Bakanlık, tüm bunlara rağmen genel hükümet maliyesinin durumunun halen zayıf olduğunu kaydetti.