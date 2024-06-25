Finlandiya Doğal Gaz Şirketi Gasum, Rus LNG Alımını Durduracak

Finlandiyalı doğal gaz şirketi Gasum, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni yaptırımları kapsamında Rusya'dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımını durduracağını bildirdi.

Gasum'dan yapılan yazılı açıklamada, AB'nin Rusya'ya yönelik sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) yeniden ihracat yasağını da içeren 14. yaptırım paketini kabul ettiği anımsatıldı.

Söz konusu yaptırımların, Gasum'un Gazprom Export ile sözleşmesini bozmasını gerektirmediğine işaret edilen açıklamada, "Ancak yaptırımlar, Rus LNG'sinin şebeke dışındaki bağımsız terminaller için ithalatı konusunda mücbir sebep teşkil ediyor. Gasum, AB tarafından uygulanan tüm yaptırımlara uyuyor ve 26 Temmuz'dan itibaren Rus LNG'sini satın almayacak veya ithal etmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

AB'nin dün kabul ettiği yaptırım paketine göre, Rusya LNG'sinin üçüncü ülkelere aktarılmasında AB tesislerinin kullanılması önlenirken, AB ilk defa Rus LNG'sine yönelik kısıtlayıcı tedbir almış oldu.