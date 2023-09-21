Finlandiya'da İflas Sayısı Son 12 Ayda Yüzde 22 Arttı

Finlandiya İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan rakamlara göre, ülkede görülen iflas sayısı son 12 ayda yüzde 22 oranında arttı. İflas başvurusunda bulunan şirketlerin sayısı 2013-2014'teki euro krizi sırasında görülen seviyeye yükseldi. Artan iflas sayısı yüksek faiz oranlarına, artan maliyetlere ve durgun ekonomik büyümeye bağlanıyor.

HELSİNKİ, 21 Eylül (Xinhua) -- Finlandiya İstatistik Kurumu tarafından Çarşamba günü yayımlanan rakamlara göre, ülkede görülen iflas sayısı son 12 ayda yüzde 22 oranında arttı.

Kurumun baş istatikçisi Tommi Veistamo, "İflas başvurusunda bulunan şirketlerin sayısı 12 ay içinde en son 2013-2014'teki euro krizi sırasında görülen seviyeye yükseldi" dedi.

Ağustos ayında toplam 283 iflas işlemi başlatıldı. Rakam, geçen yılın aynı ayına göre 56 adet daha fazla iflas başvurusu olduğunu gösteriyor. İflas bildiren şirketlerin 77'si inşaat, 25'i ise sanayi sektöründe bulunuyor.

Finlandiya KOBİ'ler Birliği Baş Ekonomisti Juhana Brotherus, artan iflas sayısını yüksek faiz oranlarına, artan maliyetlere ve durgun ekonomik büyümeye bağladı. Ekonomist, Çarşamba günü yerel basına yaptığı açıklamada, ülkede bu yıl iflas açıklayan şirket sayısının 2007-2009 mali krizi sırasında görülen seviyelere yaklaşmasının beklendiği uyarısında bulundu.