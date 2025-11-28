Haberler

Finike Portakalında Hasat Telaşı: 300 Bin Ton Rekolte Bekleniyor

Antalya'nın Finike ilçesinde coğrafi işaretli Finike portakalında hasat dönemi başladı. Bu yıl 300 bin ton rekolte bekleniyor. Ürün, ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'e gönderilirken, Avrupa pazarına da sınırlı miktarda sevk ediliyor.

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN/ALİ KARATAÇ - Antalya'nın yaklaşık 17 yıl önce tat ve aroması, damakta bıraktığı lezzet gibi ayırt edici özellikleri dolayısıyla coğrafi işaret olarak tescil edilen ürünü Finike portakalında hasat telaşı yaşanıyor.

Finike ilçesinde yaklaşık 40 bin dönümlük alanda çoğunlukla Washington Navel cinsi portakal üretimi yapılıyor.

Günde 300 ile 500 ton arası ürün toplanarak traktörlere yüklenip, ilçedeki soğuk hava depolarına taşınıyor. Burada yıkanıp boylarına göre ayrılan portakallar, paketlenerek pazarlara ve marketlere gönderiliyor.

İlçedeki hasat süreci ürünün cinsine göre mayısa kadar sürüyor.

Ürünün yüzde 90'lık bölümü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere iç pazara, yüzde 10'u ise Almanya ve Balkan ülkelerine gönderiliyor.

Bu yıl 300 bin ton rekolte bekleniyor

Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, AA muhabirine, Finike portakalının, 3 tarafı dağ, önü deniz ve toprağı alüvyon olan bir bölgede yetiştirildiğini, bu sebeple farklı bir aromaya sahip olduğunu söyledi.

Finike portakalının kabuğunun ince, şeker oranının yüksek olduğunu ve ağızda posa bırakmadığını belirten Geyikçi, "Finike topraklarının ve havasının verdiği bir aroması var. Bu aromayı hiçbir yerde yakalayamazsınız. Buradan bir ağaç, fidan alıp başka yere dikseniz, aynı lezzeti alamazsınız. Portakalı soyduğunuzda içindeki beyaz lifini de yerseniz ağzınızda posa kalmaz ve şeker nasıl ağızda eriyorsa Finike portakalı da aynı şekilde ağızda posa bırakmadan erir." diye konuştu.

Geyikçi, bu yıl rekoltenin geçen yıla göre yüksek olduğunu ifade etti.

Geçen sene beklenen yağışın alınamaması nedeniyle verimde düşüş yaşandığını dile getiren Geyikçi, "Sadece Finike'de 180 bin tonu geçmesini bekliyoruz. Kumluca ve Finike bölgesini beraber aldığımızda bu yıl 300 bin ton civarında bir ürünümüz olacak." dedi.

Başkan Geyikçi, bölgede yaklaşık 40 bin dönümlük alanda portakal üretimi yapıldığını ve ürünün ilçe halkının önemli ölçüde geçim kaynağı olduğunu ifade etti.

Finike portakalının dünyada tanınan, pazarlarda, marketlerde aranan bir ürün olduğunu söyleyen Geyikçi, "Yurt dışından ve içinden talep görüyor ama kabuğunun ince olması nedeniyle çok fazla yurt dışına gönderemiyoruz. Ağırlıklı olarak iç pazara veriyoruz, yurt dışında da Almanya ve Balkan ülkelerine gönderiyoruz." diye konuştu.

Üreticilerden Salih Tekin de geçimini portakal üretimiyle sağladığını dile getirdi.

Yıl boyunca ağaçlarla ilgilendiklerini belirten Tekin, ürünleri toplamak için ekimin ortalarında bahçelere girdiklerini ve kış mevsimi boyunca hasat işine devam ettiklerini söyledi.

Tekin, Washington Navel cinsi portakalın daha erken hasat edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi
500
