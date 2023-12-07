Antalya'da bu yıl hava koşulları nedeniyle erken hasat edilmeye başlanan Finike portakalı, hem yurt içi pazarına sevk ediliyor hem de Almanya'ya ihraç ediliyor. Tat ve aromasıyla damakta ayrı bir lezzet bırakan coğrafi işaretli Finike portakalının hasadı mayısa kadar sürüyor.

Finike Portakalı Hem İç Pazarda Hem de Almanya'ya İhraç Ediliyor

Antalya'da bu yıl hava koşulları nedeniyle erken hasat edilmeye başlanan Finike portakalı bir yandan yurt içi pazarına sevk edilirken bir yandan da Almanya'ya ihraç ediliyor.

Tat ve aromasıyla damakta ayrı bir lezzet bırakan coğrafi işaretli "Finike portakalı"nın hasadına bu yıl Akdeniz Bölgesi'nde havaların sıcak gitmesi nedeniyle erken başlandı.

Çoğunlukla Washington Navel cinsi portakal üretiminin olduğu Finike ilçesindeki portakal bahçelerinde hasat hareketliliği yaşanıyor.

Havanın durumuna göre günde 300 ila 500 ton arası toplanan portakalın hasadı mayısa kadar sürüyor.

Bahçeden kasalarla traktörlere yüklenen portakallar, ilçedeki tesislerde yıkanıp paketlendikten sonra naklediliyor.

Üretimin yaklaşık yüzde 80'i İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere iç pazara sunuluyor, yüzde 20'lik bölümü de Almanya'ya ihraç ediliyor.

Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, AA muhabirine, ilçede 30 bin dekar alanda portakal üretildiğini söyledi.

Ekim ayı sonunda erkenci portakalların toplanmaya başlandığını belirten Sarıçobanoğlu, "Finike portakalı, 3 tarafı dağ, önü de deniz olan bir bölgede yetişiyor. Buranın havası ve toprağının alüvyon olması diğer portakallara göre fark oluşturuyor. Finike portakalının, aroması ve şeker oranı yüksek, çok sulu ve yendiği zaman ağızda asla posası kalmıyor." dedi.

Pazarlardaki bütün portakalların "Finike portakalı" diye satılmasına tepki gösteren Sarıçobanoğlu, "Antalya'nın diğer ilçeleri ve Muğla bölgesindeki portakallara da 'Finike portakalı' damgası vurulup satıldığını görüyoruz. Bu da gerçek Finike portakalının değerini düşürüyor." diye konuştu.

Kentte son haftalarda yaşanan fırtına ve soğuk rüzgarların geç hasat edilecek bazı portakallara zarar verdiğini aktaran Sarıçobanoğlu, "Bahçelerde yüzde 25 oranında zarar var. İklim değişikliği nedeniyle her yıl ya hortum ya sel ya da fırtınadan portakallar zarar görüyor. Bu yıl 250 bin ton rekolte bekliyoruz. Bahçeden 6 ila 7,5 lira arasında satılıyor. İstanbul'da ise pazarlarda 40 liraya kadar satıldığını görüyoruz. Finike portakalını Almanya'ya ihraç ediyoruz. Özellikle o pazarda portakalımız rağbet görüyor, seviliyor." ifadelerini kullandı.

İki yıl önce olumsuz hava koşulları nedeniyle 200 bin ton rekolte elde ettiklerini kaydeden Sarıçobanoğlu, geçen yıl ise 250 bin ton üretim gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Portakal ihracatı yapan bir firmanın sahibi Ali Delen ise bahçelerden toplanan portakalları yıkayıp paketledikten sonra hem yurt dışına hem de büyükşehirlerdeki bazı manav ve büyük marketlere gönderdiklerini kaydetti.

Finike Portakalı, 2008 yılında coğrafi işaretle tescillenmişti.