Finike'de Portakal ve Nar Ağacı Budama Fiyatları Güncellendi

Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, portakal ve nar ağaçlarının yıllık budandığını belirterek, "Ağaçlarda budama iyi yapılmazsa gelecek yılın verimi düşer. Bu yıl budama ücretleri günlük 400 lira ile başladı, şu anda 450 liraya yükseldi." dedi.

Finike ilçesinde portakal ve nar ağacı budama fiyatları güncellendi.

Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, portakal ve nar ağaçlarının yıllık budandığını belirterek, "Ağaçlarda budama iyi yapılmazsa gelecek yılın verimi düşer. Bu yıl budama ücretleri günlük 400 lira ile başladı, şu anda 450 liraya yükseldi." dedi.

Budama işçilerinden Mustafa Ulubaş da zor bir iş yaptıklarını söyledi.

Günde 8 saat çalıştıklarını anlatan Ulubaş, "Portakalın yanı sıra nar ağaçlarını da buduyoruz. Geçen yıl portakal ağacı budama fiyatları 200 ila 250 lira arasında değişirken, bu yıl bu yıl 400-450 lira oldu. Nar ağacı budama fiyatı ise 500 lira olarak belirlendi." dedi.