Finike'de Domates Üretimi Artıyor

Finike ilçesinde domates üretimi yurt içi ve yurt dışındaki talep doğrultusunda artıyor. Türkiye Halciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Finike Komisyoncular Dernek Başkanı İsmail Karataş, bu yıl domates üretiminin gerek fiyat gerekse rekolte bakımından üreticisini memnun ettiğini söyledi.

Finike ilçesinde domates üretimi yurt içi ve yurt dışındaki talep doğrultusunda artıyor.

Türkiye Halciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Finike Komisyoncular Dernek Başkanı İsmail Karataş, bu yıl domates üretiminin gerek fiyat gerekse rekolte bakımından üreticisini memnun ettiğini söyledi.

İlçede farklı türlerden domates üretildiğini aktaran Karataş, fiyatlarının da kilogram başına 6 ila 10 lira arasında değiştiğini bildirdi.

Finike İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Ali Gültekin de ilçede 75 bin ton domates üretimi gerçekleştirildiğini kaydetti. Serasındaki ürünü iyi bakan çiftçilerin iyi gelir elde ettiğini ifade eden Gültekin, domatesin bu yıl üreticisini kazandırdığını belirtti.

Üreticilerden Ramazan Coşan da hem yurt içine hem de yurt dışına satış yaptıklarını söyledi. Bu yılki ürünlerin daha kaliteli olduğunu ifade eden Coşan, "Kaliteli ürün her zaman alıcı buluyor. Özellikle yurt dışı pazarı bizleri çok memnun ediyor." dedi.