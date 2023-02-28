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Fındıkta devlet destekli tarım sigortası başvuru süreci 3 Mart'a uzatıldı

Ekonomi Haberleri

Fındıkta devlet destekli tarım sigortası başvuru süreci 3 Mart'a uzatıldı

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındıkta devlet destekli tarım sigortası başvuru süresinin 3 Mart'a kadar uzatıldığını ifade etti.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındıkta devlet destekli tarım sigortası başvuru süresinin 3 Mart'a kadar uzatıldığını ifade etti.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, süre uzatımının çiftçilerin yararına olduğunu ve bunu en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.

Fındık ürününde zirai don, sel, fırtına gibi doğal afetlere karşı tarım sigortasının en güvenilir liman olduğuna vurgu yapan Karan, şunları kaydetti:

"Yüzde 67'ye varan devletin prim desteği ile Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurusu yapmış her üreticimizin geç kalmadan fındık bahçelerindeki ürünlerini sigorta yaptırmaları gerekiyor. İlerideki günlerde yaşanacak afetlerden oluşacak kayıplarını karşılama fırsatları olacaktır. Bu son fırsatı iyi değerlendirelim ve ürünümüzü güvence altına alalım."

Kaynak: AA / Ekonomi

Giresun Ekonomi Haberler

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