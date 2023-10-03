Fındık Üretiminde Kahverengi Kokarca Tehdidi

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, fındık üretiminde kahverengi kokarca böceğinin tehdit oluşturduğunu ve bu yıl üretimde büyük kayıplara neden olacağını belirterek, acil durum ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, fındığın yıllardır kahverengi kokarca böceğinin tehdidi altında olduğunu, bu yıl sorunun daha da büyüdüğünü ve üretimde yüzde 15-20 kayba neden olacak boyutlara geldiğini belirterek, "Fındıkta acil durum ilan edilmeli." ifadesini kullandı.

İSTİB'den yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kopuz, 2017'de Gürcistan'dan gelen ve fındık üretimini olumsuz etkilemeye başlayan kahverengi kokarca böceğinin yol açtığı sorunların arttığını vurguladı.

Kahverengi kokarca böceğinin öncelikle doğal dengenin bozulması dolayısıyla çoğaldığını belirten Kopuz, şunları kaydetti:

"Kırsal nüfusun azalmasıyla kaybolmaya yüz tutan küçük tavuk besiciliği ve kekliklerin soyunu tehdit eden kontrolsüz avcılık, bu tip böceklerin doğadaki en büyük düşmanlarını yok ediyor. İkinci önemli etken, yine kırsal nüfustaki azalışla ilgili ve fındık üreticilerinin bu işi ek gelir olarak görmesi sonucu bahçe bakımlarının ihmali. En değerli tarımsal ürünlerimizden biri olan fındık, yıllardır kahverengi kokarca böceğinin tehdidi altında. Bu yıl sorun daha da büyüdü ve yüzde 15-20 oranında üretimi düşürecek boyutlara geldi. Fındıkta acil durum ilan edilmeli."