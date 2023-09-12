Fındık Üreticilerine Kahverengi Kokarca Uyarısı

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü, fındık üreticilerinin kahverengi kokarca zararlısına karşı eylül-nisan arasında gerekli mekanik ve zirai mücadeleyi yapmaları gerektiğini bildirdi.

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü, fındık üreticilerinin kahverengi kokarca zararlısına karşı eylül-nisan arasında gerekli mekanik ve zirai mücadeleyi yapmaları gerektiğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de varlığı ilk defa 2017'de tespit edilen kahverengi kokarca zararlısının, başta fındık olmak üzere tarımsal üretimde 300'e yakın bitki türünde verim ve kalite kaybı riski oluşturduğu belirtildi.

Kahverengi kokarcanın, sonbaharda hava sıcaklığı 16 derecenin altına indiğinde kışlamak için özellikle ev, depo gibi korunaklı alanları tercih ettiğine vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle eylül ve nisan ayları arasında zararlının kışlaklardan çıkışı öncesinde yapılacak mekanik mücadeleyle bir sonraki yıl ortaya çıkacak popülasyon azaltılmalıdır. Bunun için kahverengi kokarcanın kış boyu görüldüğü noktalardan toplanıp mutlaka imha edilmesi gerekmektedir. Söz konusu mekanik mücadele halihazırda çiftçilerimiz ve bölge halkı tarafından yapılabilecek en yararlı mücadele yöntemidir."

Açıklamada, böceğe karşı mekanik ve kimyasal mücadele yapılması gerektiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Zira kışlaklarda yapılacak mekanik mücadele (böceği topla-imha et) 2024 yılında fındık bahçelerinde yapılacak kimyasal mücadeleyi kolaylaştıracaktır. Hava sıcaklığı 18 derecenin üzerine çıktığında kışlakları terk ederek bahçelere geçiş yapan erginler, çiftleşerek yumurta bırakmaktadır. Bir dişi sezonu boyunca 240 yumurta bırakabilmektedir. Mayıs ayından itibaren bahçe kontrolleri yapılarak ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile tarımsal alanlarda ilaçlı mücadele yapılması gerekmektedir."