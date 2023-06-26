Fındık Üreticilerine Kahverengi Kokarca Uyarısı

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındığa temas ettiği takdirde hem depo ve raf ömründe hem de tadında ciddi değişmeler meydana getiren kahverengi kokarcayla mücadele edilmesi gerektiğini bildirdi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındığa temas ettiği takdirde hem depo ve raf ömründe hem de tadında ciddi değişmeler meydana getiren kahverengi kokarcayla mücadele edilmesi gerektiğini bildirdi.

Soydan, AA muhabirine, son yıllarda Gürcistan üzerinden Karadeniz Bölgesi'ne yoğun şekilde kahverengi kokarca girdiğini söyledi.

Bu sene kar yağışının az olması ve havaların fazla soğuk olmamasının kahverengi kokarcanın çoğalmasını tetiklediğini aktaran Soydan, "Fındığa temas ettiği takdirde hem depo ve raf ömründe hem de tadında ciddi değişmeler meydana geliyor. Muhakkak bununla mücadele etmemiz gerekiyor." dedi.

Bölgede bu yılın yoğun yağışlı geçtiğini anımsatan Soydan, bu durumun üreticileri kahverengi kokarcayla mücadele konusunda geciktirdiğini kaydetti.

Soydan, kahverengi kokarcayla mücadele için tarım arazilerinde ilaçlama yapılması gerektiğini, Tarım ve Orman Müdürlükleri ile ziraat odalarının üreticileri bu konuda bilinçlendirdiğini anlattı.

Ziraat odalarının üreticilere uygun fiyattan zirai ilaç satışı yaptığına değinen Soydan, "Kahverengi kokarcayla mücadelede ilaçlama çalışmalarının bilinçli yapılması lazım. Hangi ilacın ne kadar kullanılacağını bilmemiz lazım. Yanlış ilaçlama hem cebimize hem de ürünümüze zarar verecektir." diye konuştu.