Samsun Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, fındık üreticilerine dolandırıcılık olaylarıyla ilgili uyarıda bulundu. Aydemir, farklı TMO adresleriyle oluşturulan randevu sistemi üzerinden yapılan dolandırıcılık olaylarına dikkat çekerek, üreticilerin mağduriyet yaşamamaları için dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Samsun Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, fındık üreticilerine 'dolandırıcılık' uyarısı yaptı.

Muammer Aydemir, fındık hasat sezonu ile birlikte dolandırıcılık olaylarının yaşanabileceğine dikkat çekerek, "Farklı TMO adresleri ile fındık randevu sistemi oluşturularak dolandırıcılık yapıldığı tespit edilmiştir. TMO'dan fındık randevusu alırken kart bilgileri veya para talebinde bulunulduğu belirlenmiştir. TMO randevu sisteminde böyle uygulama yoktur. Üreticilerimizin mağduriyet yaşamamaları için bu konuda dikkatli olmaları gerekir. Fındık randevu sistemi henüz açılmamıştır. Açıldığı zaman TMO'nun resmi web sitesi üzerinden randevu alabilirler" dedi. - SAMSUN