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Fındık Üreticileri Yeni Sezon Öncesi Temkinli

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Giresun'da fındık bahçelerini dolaşan üreticiler, fındığın dolu olduğunu görmelerine rağmen riskin devam ettiğini belirterek temkinli konuştular.

Giresun'da fındık bahçelerini dolaşan ve dalların dolu olduğunu gören fındık üreticileri yeni sezon öncesi hem umutlu hem temkinli konuştu. Üreticiler, fındığın çuvala girinceye kadar riskinin devam ettiğini ifade ederek sevinmek için erken olduğunu söylediler.

Geçtiğimiz yıllarda da dalda iyi görünen fındığın hasat zamanına yaklaşırken döküldüğünü hatırlatan fındık üreticisi Zeki Can, "Fındıklarda boş dal yok. Küçük bir sürgünde bile fındık baskın görünüyor. Bu şuanda iyi bir rekolte olduğunu gösterse de ne yazık ki çuvala girinceye kadar riski devam ediyor. Geçtiğimiz yılda bu zamanlarda çok iyi görünen fındık hasat zamanına yaklaşırken, bir dolu, bir fırtına ardından kavurucu sıcaklar fındığı olduğu gibi dibine döktü. Bu yüzden şuan daldaki fındığa iyi bir verim alacağız diye sevinemiyoruz. Çünkü sevinmek için daha çok erken" dedi.

"Böcek ve hastalıklarla mücadele etsek de doğa risklerinde çaresiz kalıyoruz"

Daldaki fındığa sevinmek için en az bir ay daha beklemek gerektiğini söyleyen Muzaffer Eyibil ise "Fındık üreticisi olarak şuan ki fındığı dalda tutmak için her türlü mücadeleyi yapıyoruz. Bir tarafta Kahverengi kokarca tehdidi diğer tarafta doğa riskleri var. Kahverengi kokarcayla ve küf gibi hastalıklarla kimyasal mücadelemizi yapıyoruz ama doğa ile mücadeleye çaresiz kalıyoruz. Bir fırtına, bir güneş daldaki fındığı da dalı da olduğu gibi döküyor. Bu nedenle şuan çok iyi görünen fındık ne yazık ki bizi sevindiremiyor" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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