Fındık Üreticileri Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin Tavsiye Kararları Aldı

Giresun, Ordu ve Samsun'dan temsilciler, fındık başta olmak üzere yaklaşık 300 tarım ürününün düşmanı kahverengi kokarcayla mücadele için tavsiye kararları aldı. Toplantıda, zararın en yoğun görüldüğü bölgelerde mücadele yöntemleri belirlendi.

Fındık başta olmak üzere yaklaşık 300 tarım ürününün düşmanı kahverengi kokarcayla mücadele için Giresun, Ordu ve Samsun'dan temsilciler Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti başkanlığında bir araya gelerek tavsiye kararları aldılar.

Giresun Üniversitesi Fındık İhtisaslaşma Koordinatörlüğü'nün öncülüğünde düzenlenen toplantıda "Fındıkta son dönemlerde büyük hasar oluşturan Kahverengi Kokarca zararlısıyla mücadele yöntemlerinde izlenebilecek yol haritasının belirlenmesi" hususları görüşüldü.

Toplantıda, zararın en yoğun görüldüğü Giresun, Ordu ve Samsun illeri dahil olmak üzere tüm Karadeniz kıyısına hızlı bir yayılım gösteren ve yaklaşık 300 tarım ürününü dolaylı, 130 tarım ürününü ise doğrudan etkileyen, verim ve kalitede ciddi azalmalara sebep olan bu böcek türü ile alınan kararlar neticesinde fındık ilgililerine kışlaklarda mücadele, kimyasal mücadele ve biyolojik mücadele olmak üzere 3 ana başlık altında mücadele tavsiyesinde bulunuldu.

Üç önemli tavsiye kararının alındığı bu toplantıya, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Fındık İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin Şahin, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Celal Tuncer ve Doç. Dr. İslam Saruhan, Giresun İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Muhammet Angın, Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Fındık Araştırma Enstitü Müdürü Dr. Aysun Akar ve ilgili akademisyenler katıldılar. - GİRESUN