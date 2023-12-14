Fındık Üreticileri Devlet Destekli Tarım Sigortası Yaptırmaya Çağrıldı

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındık üreticilerini olası zirai don, sel ve fırtına gibi doğal afetlere karşı ürünlerini devlet destekli tarım sigortası kapsamında güvence altına almaya çağırdı. Fındığın Giresun, bölge ve ülke için stratejik bir ürün olduğunu vurgulayan Karan, bu önemli ürünü korumak adına Tarım Sigortalı Havuzu (TARSİM) çatısı altında sigorta yaptırmaya davet etti.

Karan, fındıkta yaşanan zirai risklere dikkat çekerek, iklimsel afetlerin her yıl ürünlerde kayıplara neden olduğunu belirtti. Özellikle don, fırtına, sel, heyelan ve dolu gibi risklerin ürün kayıplarına yol açtığını ifade eden Karan, bu tür olumsuzluklara karşı sadece TARSİM sigortasıyla üreticilerin kayıplarını telafi edebileceklerini vurguladı. Devletin yüzde 67'ye varan prim desteğiyle ÇKS başvurusu yapmış her üreticinin, fındık bahçelerindeki ürünlerini sigorta yaptırarak gelecekte yaşanabilecek afetlerden kaynaklanacak zararlara karşı korunabileceğini dile getirdi.

Başvuru sürecine dikkat çeken Karan, 2024 yılı TARSİM döneminin 1 Kasım 2023 tarihinde başladığını ve son başvuru tarihinin 28 Şubat 2024 olduğunu hatırlattı. Üreticilerin, bahçelerinin bulunduğu rakıma ve indirimlere göre ortalama 1-2 Ocaktan alacakları fındık bedeliyle bir dekarlık bahçelerini sigorta yaptırabileceklerini belirten Karan, örneğin 150 metrekarelik bahçesinin bir dekarını sadece 2,7 kilogram fındık bedeli karşılığında sigorta yaptırabileceğini söyledi. Aynı şekilde 250 metrekarelik bahçesini 3,5 kilogram, 500 metrekarelik bahçesini ise 4,4 kilogram fındık bedeliyle sigorta altına alabileceklerini dile getirdi.

Karan, üreticilerin zamanında harekete geçerek ürünlerini sigorta yaptırmaları halinde, ileride oluşabilecek afetlerden kaynaklanan zararlarını karşılayabilecekleri bir fırsatları olacağını vurguladı.

Fındık üreticileri, Tarım Sigortalı Havuzu (TARSİM) kapsamında ürünlerini sigorta yaptırmak için başvurularını 28 Şubat 2024 tarihine kadar gerçekleştirebilirler. - GİRESUN