Fındık kabuğu değerleniyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, fındığın hem kapsülü hem de kabuğundan yararlanmak ve ekonomiye katma değer katacak yeni projeleri hayata geçiriyor.

Fındıktan çikolata üretimi gerçekleştiren çalışmaya imza atarak Kybele markasını ortaya çıkaran Başkan Güler, şimdi de fındığın kapsül ve kabuğunun üreticiye ekonomik fayda sağlayacak ürün haline gelmesi için iki önemli çalışmaya imza attı. Buna göre birçok sektörün ham maddesi özelliğini taşıyan fındık kabuğundan aktif karbon üretiminin gerçekleştirilmesi için ilk adım atıldı.

Başkan Güler'in öncülüğünde fındık kapsülünden hayvan yemi üretimi gerçekleştiren makinenin üretimini gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, fındık kabuğundan aktif karbon üretiminin ilk adımını attı. Yapılan çalışmayla fındık kabuğu üretici için ayrı bir gelir kapısı olacak.

ÜRETİM TESİSİ KURULUYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORTAR A.Ş. tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda fındığın kabuğundan aktif karbon üretmek amacıyla Efirli Yerleşkesi içerisinde Aktif Karbon Üretim Tesisi kurulması için düğmeye bastı. İçerisinde fındık kabuğu deposu, aktif karbon deposu, karbon üretim alanı, giyinme-dinlenme odaları, duş alanları, yemekhane, revir, iş güvenliği odası, danışma, mescit ve güvenlik ofisinin yer alacağı tesiste enerji üretimi de gerçekleştirilecek.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun gelirini katma değeri yüksek fındık ürünleriyle artırmak istediklerini söyledi. Başkan Güler, yılda üretilen fındığın yarısının 'kabuk' olduğuna dikkat çekti. Güler, "Yıllık üretilen fındığın yaklaşık yarısı fındık kabuğu. Kabuk, Karadeniz'de yakarak enerji elde etmek üzere kullanılır ama biz 'katma değeri yüksek diğer ürünlere dönüştürebilir miyiz' diye düşündük. Fındık kapsülünden hayvan yemi ürettik. Ortaya çıkan ürünün protein ve enerji değeri açısından yüksek olan samandan daha değerli olduğunu gözlemledik. Maliyetlerin yüzde 70'ini oluşturan yem konusunda alternatif olarak üretilen fındık kapsülünden kaba yemin Ordu ekonomisine ilk aşamada 150 milyon lira katkı sağlanmasını amaçlıyoruz" dedi.

BİRÇOK SEKTÖRÜN HAMMADDESİ

Bu amaçla aktif karbon üretimi gerçekleştireceklerini kaydeden Başkan Güler, şu bilgileri verdi:

"Aktif karbon yüzey kimyası kuvvetli, su, gıda, eczacılık ve kimya, hatta nükleer sektörde kullanılan bir ürün. Daha evvelden de yaptığım çalışmalar vardı ve fındık kabuğundan aktif karbon yapalım diye düşündük. Bu anlamda fındık kabuğundan deneme amaçlı aktif karbon ürettik ve farklı Üniversite Laboratuvarlarına ve de TÜBİTAK'a gönderdik. Elde ettiğimiz sonuç başarılı olunca bunun tesisini burada kurarak ilimiz ve ülkemiz ekonomisine kazandırmaya karar verdik. Böylece bir ihracat kalemi olarak da hem ithalatı önlemiş olacağız hem de ihracata dönük hareket ederek fındığın burada değerlendirilmesini sağlamış olacağız. Bu bakımdan bir taşla birkaç kuş vurmuş olacağız. Ordu, yaptığımız daha evvelki çalışmalarla hem aktif karbon hem bentonit hem de borla ilgili kimyasallara ağırlık veren bir il durumuna geçmiş oluyor. Burası aynı zamanda katma değeri yüksek uç ürünlere örnek çalışmalar yapan bir il durumunda olacak."

(Metin Akyürek - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi