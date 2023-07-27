Fındık Hasat Sezonu Öncesi Uyarı: Erken Hasat Yapmayın

ULUSAL Fındık Konseyi (UFK) üyesi Sebahattin Arslantürk, yaklaşan fındık hasat sezonu öncesinde üreticilere erken hasat yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu, 'Bu yıl önceki yıllara göre kış mevsiminin şartları yumuşak ama uzun geçmesi fındıktaki gelişimi yavaşlattı. Bizim yaptığımız tahminlere göre 2 haftadan fazla bir gecikme söz konusu' dedi. Karadeniz'in önemli geçim kaynaklarından biri olan fındığın hasat zamanı yaklaşırken uzmanlardan erken hasat yapmayın uyarısı geldi. Ulusal Fındık Konseyi (UFK) üyesi Sebahattin Arslantürk, 'Bu yıl önceki yıllara göre kış mevsiminin şartları yumuşak ama uzun geçmesi fındıktaki gelişimi yavaşlattı. Bizim yaptığımız tahminlere göre 2 haftadan fazla bir gecikme söz konusu. O yüzden de üretici eskiden sahil kesiminde Ağustosun ilk haftası bahçeyi giriyordu. Aman diyoruz girmesinler çünkü fındık gelişimi son derece geri kalmış durumda' dedi.

'HASAT ZAMANI GECİKTİ'

Küresel ısınmayla birlikte sadece fındıkta değil bütün tarımsal ürünlerde de hasat zamanı geciktiğini belirten Arslantürk, 'Ağustos'un 15'nden sonra sahilde, 20-25 i arası orta kesimde 25'nden sonrada yüksek kesimlerde sahaya girmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü randımanın çok ciddi bir şekilde olumsuz etkisi olacak. Üreticinin gelirleri üzerinde de yüzde 6 ile 8 arasında bir olumsuz yansıması olacak. Lütfen olgunlaşmış olan bahçelerde ürününüzü toplayın. Küresel ısınmayla birlikte sadece fındıkta değil bütün tarımsal ürünlerde de hasat zamanı gecikti. Bundan sonrada aynı şekilde devam edecek. Onun için bu değişime üreticimiz de ayak uydurmak zorunda' diye konuştu. (DHA)