Fındık hasadı öncesi TTB Başkanı Ergan'dan uyarı

"Yıllardan beri fındığın yerden toplanması için çiftçilerimize önerilerde bulunuyoruz. Fındığın yerden toplanması demek, en az kalitede iki randımanın artması demektir"

"Geçen yıl 350 bin ton civarında fındık ihracatı gerçekleştirdi. Bu sene ise 300-305 bin ton civarında beklentimiz var"

TRABZON - Türkiye'de bu yıl fındık rekoltesi geçen yıla oranla daha az olacağı tahmin ediliyor. Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, Türkiye'den geçen yıl 350 bin ton civarında fındık ihracatı gerçekleştirilirken bu sene bu rakamın 300-305 bin ton civarında beklediklerini kaydetti.

Yaklaşan fındık hasadı dolayısıyla fındık üreticilerine uyarılarda bulunan Ergan, fındığın yerden toplanmasının randımanı iki kat artırdığına dikkat çekerek, "Yıllardan beri fındığın yerden toplanması için çiftçilerimize önerilerde bulunuyoruz. Fındığın yerden toplanması demek, en az kalitede iki randımanın artması demektir "dedi.

Türkiye'nin fındık üretimi bakımından Dünyada ilk sırayı aldığını hatırlatan Ergan, "Türkiye fındık konusunda dünya birincisi. Dünya geneline bakıldığında Türkiye, yüzde 65'in üzerinde bir oranı var. Ancak bu oran yüzde 85'lerden bu rakamlara geldi. Bu yüzden biz, fındıktaki liderliğimizi ve sözümüzü hiç bir zaman düşürmememiz lazım. Nasıl bunun üretimini biz yaptıysak önümüzdeki dönemde de bizim yapmamız gerekir. ve bu günden tedbirler almamız gerekir" diye konuştu.

Bu sene rekolte 720 bin civarında

Türkiye'de bu yıl fındık rekoltesinin 720 bin civarında hesaplandığını geçen sene ise 750 bin tonun üzerinde olduğunu hatırlatan Ergan, "Yıllardan beri fındığın yerden toplanması için çiftçilerimize önerilerde bulunuyoruz. Fındığın yerden toplanması demek, en az kalitede iki randımanın artması demektir. Yerler temiz olduğunda fındığı silkeleyerek ve yerden toplayarak en az yüzde iki oranında hem verimi hem de kaliteyi arttırabiliriz. Dolayısıyla fındık bahçelerinin altlarının temizlenmesinde fayda olduğuna inanıyoruz çiftçilerimize bunu öneriyoruz. Bazı bölgelerde yerden toplama durumu kural haline getirildi ve bu duruma uyuluyor. İlimizin doğu kesimleri genellikle arazilerin engebeli olması bunu engelliyor ama yine de yerden toplama yapılabilir. Çünkü kalite ve verim artıyor. Bölgemizde fındık hasat günleri tespit edildi, bu günlere de uymakta fayda var. Çünkü bu şekilde yapıldığı zaman verim ve kalite artıyor. Sahil kesimlerinde fındık toplama hasadını 12 Ağustos'ta başlatıyoruz. 19 Ağustos'ta orta kesimlerde, 26 Ağustos'ta da en yukardaki kesimlerde fındığın toplanmasını öneriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı son rekolte hesaplaması 720 bin ton civarında, geçen sene 750 bin ton civarında bir rekolte tespit edilmişti ancak biraz daha fazla çıkmıştı. Tabi bu hesaplama kesin bir rakam değildir" dedi.

"Fındık konusunda dünya birincisiyiz"

Fındık konusunda Türkiye'nin dünya birincisi olduğunu kaydeden Ergan, "Trabzon'da rekolte 40 bin ton civarında bekleniyor. Trabzon'da 64-65 bin hektar dikili alanımız var. Ne yazık ki bu alanlarda 40 bin ton fındık son derece düşük bir rakam, 50-60 bin rakamları da bizim için düşük bir rakam. Verim ve kaliteyi arttırmaya yönelik eskimiş arazilerin yenilenmesiyle alakalı birçok çalışma yapıyoruz. Zonguldak'ta 26 bin hektarlık alanda 46 bin ton fındık üretiliyor. Bu rakamlarla burası mukayese edildiğinde Trabzon'da son derece düşük bir rekolte var. Ülkemizden geçen yıl 350 bin ton civarında fındık ihracat gerçekleştirildi. Bu sene ise 300-305 bin ton civarında beklentimiz var. Ülkemize 2 milyar doların üzerinde bir gelir getiriyor. Türkiye fındık konusunda dünya birincisi. Dünya geneline bakıldığında Türkiye'nin yüzde 65'in üzerinde bir oranı var. Ama bu oran yüzde 85'lerden bu rakamlara geldi. Bu nedenle fındıktaki liderliğimizi hiç bir zaman düşürmememiz lazım. Nasıl bunun üretimini yaptıysak önümüzdeki dönemde de yapmamız gerekir. Bu günden tedbirler almamız gerekir" diye konuştu.

Yomra'nın İkisu Mahallesinde fındık üreticilerinden Ömer Ustaömeroğlu, fındığın yerden toplanması için yerlerin temiz olması gerektiğini belirterek, "Fındık yere dökülüp yerden toplanacağı için altının temiz olması lazım. Normalde altını biraz da serin tutuyor bu yüzden biraz geç vakte bırakıyoruz. Tek dalın bakımı biraz daha zor çünkü tek dallar saç gibi tek tek budanıyor. Devamlı eşkin kısmını alıyoruz ki gücü fındığa versin dibinde fidan birikmesin diye. İlaçlamasını, her türlü zirai mücadeleyi yaptığın zaman iyi netice alıyorsunuz. Eskiden Mayıs ayında bir kere bakıyorduk sonrasında da altını bir kere temizliyor sonra da topluyorduk. Ama bu şekilde yapıldığında fındıktan verim alınamıyordu. Fındığın dibine ne koyarsan dalından onu alıyorsun" şeklinde konuştu.

Öte yandan Trabzon'da sahil kesiminde (0-250 metre arası rakım) 12 Ağustosta. Orta Kesiminde (251-500 metre arası rakım) 19 Ağustosta. Yüksek kesiminde (500 metre ve üzeri rakım) 26 Ağustos tarihlerinde fındık hasadı yapılması kararlaştırıldı.