Fındık Genetik Kaynakları Projesi ile Farklı Özellikler İçeren Fındık Genotiplerine Ulaşılacak

Giresun'da Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Fındık Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen 'Fındık Genetik Kaynakları' projesi kapsamında 5 yılda Marmara, Ege ve Doğu Anadolu'da farklı özellikler içeren fındık genotiplerine ulaşılması planlanıyor.

Giresun'da Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Fındık Araştırma Enstitüsünce yürütülen "Fındık Genetik Kaynakları" projesi kapsamında 5 yılda Marmara, Ege ve Doğu Anadolu'da farklı özellikler içeren fındık genotiplerine ulaşılması planlanıyor.

Enstitü Müdürü Aysun Akar, AA muhabirine, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün değerlendirme toplantıları sonucunda 4 projelerinin desteklenmesinin uygun görüldüğünü söyledi.

Destek almaya hak kazanan projelerden birinin de "Fındık Genetik Kaynakları" adlı proje olduğunu belirten Akar, bu projenin uzun yıllardır devam eden çalışmanın bir parçası olduğunu ifade etti.

Akar, fındık genotiplerinin araştırılmasına yönelik geçmiş yıllarda Doğu Karadeniz Bölgesi'nde araştırmalar yaptıklarını anımsatarak, "Ardından Güneydoğu Anadolu'nun, Akdeniz'in ve İç Anadolu'nun bazı illerinde bazı ufak alanlarda bize gelen bilgiler doğrultusunda araştırmalar yaparak yeni fındık genotipleri elde ettik." dedi.

Elde edilen yeni genotipleri tanımladıklarını, farklılıklarını ortaya koyarak arazi gen bankalarına aktardıklarını vurgulayan Akar, "1969 yılından bugüne kadar 460 farklı genotipi elde ettik, topladık. Bunlar enstitümüzdeki arazi gen bahçesinde muhafaza ediliyor." diye konuştu.

Akar, bitkinin boyu, gelişme kuvveti, fındıktaki dip sürgünü verme ve yaprak açma durumu, meyve şekli, randımanı, kabuk kalınlığı gibi bir çok özelliğini incelediklerini, ciddi farklılıklar tespit edilenleri gen bankasına aktardıklarını dile getirdi.

Çalışmaların dolaylı olarak ülkenin biyoçeşitliliğinin korunmasına katkı sağladığına işaret eden Akar, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın eşi Emine Erdoğan da biyolojik çeşitliliğin korunmasıyla ilgili himayesinde çok değerli projeler yürütmekte ve biz de bu projeye dolaylı yoldan katkı yaptığımız için gururluyuz ve mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Proje biyolojik çeşitliliğin korunması açısından önemli

Akar, proje kapsamında yapılacak çalışmalarla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Önümüzdeki 5 yıl boyunca Marmara, Ege ve Doğu Anadolu bölgelerindeki bazı illerde fındık materyali toplayacağız. Bunlar Doğu Anadolu'da Bitlis, Van, Marmara'da Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir, daha da güneye inersek Muğla ve Aydın gibi iller. Bize oradaki tarım teşkilatından, ziraat odalarından, üreticilerden gelen bildirimler doğrultusunda fındık materyallerini toplayacağız."

Geçmiş yıllarda farklı bölgelerde yaptıkları çalışmalar sırasında dağ başında, kayalıklar arasında, çok kıraç alanlarda da fındık bulduklarını belirten Akar, "2 bin rakıma yakın yerlerde de yetişen ve hala meyve veren fındıklar bulduk ve bunları gen bahçemize getirdik." bilgisini verdi.

Akar, özellikle Ege'de kurak koşullarda da yetişebilen fındık genotipleri bulacaklarını tahmin ettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Biyolojik çeşitliliğimizin korunması, daha da değerlisi ebeveyn materyal olarak ıslah çalışmalarında kullanılması önemli. Önümüzdeki on yıllar boyunca beklediğimiz iklim krizinde, ekstrem iklim koşullarına dayanıklı, kaliteli meyve veren fındıkların elde edilmesi, ıslah çalışmaları ve biyolojik çeşitliliğin korunması açısından bu çalışmamız çok önemli."