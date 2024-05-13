Fındık fiyatları serbest piyasada yükselişe geçti
Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, serbest piyasada fındığın 132 liradan alıcı bulduğunu bildirdi. Fiyatın arz talep dengesine göre şekillendiğini belirten Bölük, pazarı yakından takip ettiklerini söyledi.
Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, serbest piyasada fındığın 132 liradan alıcı bulduğunu bildirdi.
Bölük, AA muhabirine, 2024 yılına 101 liradan başlayan fındık fiyatının son dönemde durağan bir süreç izlediğini belirtti.
Bugün pazarda 1 kilogram fındığın 132 liradan işlem gördüğünü ifade eden Bölük, fiyatın arz talep dengesine göre şekillendiğini aktardı.
Bölük, pazarı yakından takip etmeyi sürdürdüklerini sözlerine ekledi.