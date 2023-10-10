Fındık Fiyatları 125 Lirayı Görebilir

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tüccarlık yapan Tekin Denizhan (59), fındık fiyatlarının önümüzdeki süreçte 125 lirayı göreceğini söyledi.

Fındık sezonunda Fındık tüccarı Tekin Denizhan, 96 liradan satılan fındığın fiyatının önümüzdeki süreçte 125 liraya çıkabileceğini söyledi. 2024 yılının Ocak ayı itibariyle bu fiyatın oluşabileceğini söyleyen Denizhan, "Elinde fındığı tutan altın yılını yaşar. Ciddi bir talep var, fındık yok satıyor. Dünya pazarında ülkemizde üretilen fındığa da ciddi bir talep var. Türkiye için Fındık çok önemli bir ihracat ürünü. O açıdan fındık yok satıyor. Talebin yoğun olduğu Türk fındığının yerini başka bir ülkenin fındığının dolduramayacağını açıkça görüyoruz. Onun şuan oluşan fiyatların, gelecek sezon daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Bizim beklentimiz yılbaşında 5 dolar üzerine çıkması" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK