Fındık fiyatı yılın son ayına girerken istikrarını koruyor

Fındık fiyatı yılın son ayına girerken serbest piyasada istikrarını koruyor.

Giresun'da serbest piyasada sezona 61 liradan başlayan ve kısa sürede TMO'nun 84 lira olarak açıklanan fiyatının üzerine çıkan fındık fiyatı, 110 lira seviyesinin gördükten sonra 90 liralara geriledi. Geçtiğimiz hafta yeniden yükselişe geçen fındık fiyatı yılın son ayına girerken, 100 lira seviyelerindeki istikrarını koruyor.

Fındığın bu aylarda yükseliş eğilimine geçeceğini öngördüklerini ifade eden Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, "Serbest piyasada fındık fiyatı 110 lira gibi rekor seviyeye ulaştıktan sonra düşüşünün ardından, bu aylarda yükseliş eğilimine geçeceğini öngörüyorduk. Fındık fiyatı 90 lira seviyelerinden kısa süre içerisinde yeniden 100 lira seviyelerine yükseldi. Ancak bu ay içerisinde yılbaşına kadar tekrar fiyatların bir miktar daha yükselmesi muhtemeldir çünkü üreticinin elinde az miktarda fındık kaldı. Ayrıca rekoltede açıklandığı kadar çıkmadı. Dolayısıyla serbest piyasaya beklenildiği kadar fındık arz edilmedi. Bütün bu etkenleri göz önünde bulunduracak olursak Avrupalı alıcılar taleplerini karşılayabilmek için ister istemez yılbaşı tatiline girmeden önce ihtiyacını karşılamak isteyecektir ve bu da fiyatların biraz daha yükseleceğini düşündürmektedir" dedi. - GİRESUN