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Fındık fiyatı haftayı yükselişle 47 liradan kapattı

Ekonomi Haberleri

Fındık fiyatı haftayı yükselişle 47 liradan kapattı

Giresun'da fındık fiyatı serbest piyasada haftayı yükselişle 47 liradan kapattı.

Giresun'da fındık fiyatı serbest piyasada haftayı yükselişle 47 liradan kapattı.

Giresun'da serbest piyasada fındık fiyatının haftayı 47 liradan kapattığını belirten Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, "Fındık fiyatı geçen hafta 46 civarındaydı, bu hafta ise 50 kuruş yükselişle 46.5 liradan alıcı buluyordu. Hafta içerisinde de 47 liraya kadar yükseldi. Dolayısıyla fındık fiyatı inişli çıkışlı bir hafta izledikten sonra haftayı yine yükselişle 47 liradan kapatmış olacak. Görüldüğü kadarıyla gerek serbest piyasaya gerekse TMO'ya yoğun bir fındık indi. Bundan sonra üretici pazara aşırı bir fındık getirmezse fiyatların biraz yükseleceğini söyleyebiliriz. Bu tamamen üreticinin pazara fındık getirmesine bağlı. Acil ihtiyacı olanlar, gurbete dönüş yapanlar zaten fındığını pazara indirdi. Bundan sonra acil ihtiyacı olmayan üreticinin elinde fındık kaldığını söyleyebiliriz. Bu üreticilerimiz de serbest piyasadaki fiyatlarının durumuna göre pazara fındık indirecektir. Bu nedenle serbest piyasada bir miktar daha fiyatların yükselebileceğini öngörüyoruz" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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