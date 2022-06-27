Fındık bahçelerinde zirai mücadele doğru ve zamanında yapılmalı

Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksek Okulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Turan, fındık bahçelerinde kültürel uygulamalar, gübreleme ve diğer zirai mücadelelerin, toprak ve yaprak analiz sonuçlarına göre doğru teknikle zamanında yapılması gerektiğini söyledi.

Turan, AA muhabirine, son dönemlerde bahçelerde yaptıkları incelemelerde, genel olarak kültürel uygulamaların zamanında gerçekleşmediği, zirai mücadelelerde de hatalar gözlemlediklerini belirtti.

Bahçelerde gübreleme işleminin mutlaka toprak ve yaprak analizlerinin sonuçlarına göre gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Turan, "Zamanında ve doğru yapılmazsa bitki hastalık ve zararlılara karşı dayanıksız hale gelir. Bahçelerde kültürel uygulamalar, gübreleme ve diğer zirai mücadeleler, toprak ve yaprak analiz sonuçlarına göre doğru teknikle zamanında yapılmalıdır. Bu bitkinin korunması için çok önemlidir." dedi.

Turan, üreticilerden kültürel mücadeleye de önem vermelerini isteyerek, yabani ot ve fındık ocaklarında dip sürgünleri temizliklerinin de zamanında yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.