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Fındığın Tam Olgunlaştıktan Sonra Yerden Toplanması Çağrısı

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Trabzon, Ordu ve Giresun'da hasat için bahçeye girmeye hazırlanan üreticilere, fındığın tam olgunlaştıktan sonra yerden toplanması çağrısında bulunuldu. Üreticilere verim ve kaliteyi artırma çalışmaları kapsamında hasat konusunda aceleci davranılmaması, fındığın tam olgunlaştıktan sonra yerden toplanması yönünde uyarılar yapıldı.

Trabzon, Ordu ve Giresun'da hasat için bahçeye girmeye hazırlanan üreticilere, fındığın tam olgunlaştıktan sonra yerden toplanması çağrısında bulunuldu.

Türkiye'nin fındık üretim ve ihracatında adından söz ettiren Orta ve Doğu Karadeniz'de üreticiler, ağustosun ilk haftasında sahil kesiminde başlaması planlanan hasat için son hazırlıklarını tamamlıyor.

İlgililer de üründe verim ve kaliteyi artırma çalışmaları kapsamında üreticilere, hasat konusunda aceleci davranılmaması, fındığın tam olgunlaştıktan sonra yerden toplanması yönündeki uyarılarını sürdürüyor.

Trabzon Ticaret Borsasınca (TTB) 11 yıl önce başlatılan "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma Projesi" çerçevesinde "Fındığı daldan değil yerden toplayın" sloganıyla kampanya yürütülüyor.

Üreticilere her yıl hasat öncesince çeşitli uyarıların yer aldığı afiş ve broşür dağıtılıyor, bilgilendirme yapılıyor.

"En randımanlı fındık yerden toplanandır"

TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, AA muhabirine, Trabzon'da 64 bin hektar dikili fındık alanı olduğunu söyledi.

Hasada sayılı günler kaldığını anımsatan Ergan, "Üretici de bahçeye girmek için son hazırlıklarını tamamlıyor. Şu anda temizlikler yapılıyor. Sahildekiler hemen hemen bitirdiler çünkü onlar tahminen 10 gün sonra başlayacaklar. Yüksek yerlerde çiftçilerimiz de hazırlıklarını yavaş yavaş tamamlamaya çalışıyor." dedi.

Ergan, TTB olarak verim ve kaliteyi artırma çalışmalarına önem verdiklerini vurgulayarak, "Verim ve kaliteyi artırma çalışmasıyla biz sürekli üreticilerimize 'fındığı yerden toplayın' diyoruz. Olmadan, dökülmeden asla toplamayın. Bu randıman ve kalite kaybına sebebiyet veriyor." diye konuştu.

Arazi yapısının da önemli olduğuna dikkati çeken Ergan, "Dökülüp de kaybolmayacağı yerlerde kesinlikle fındığın yerden toplanmasını öneriyoruz. En kaliteli fındık, yerden toplanan fındıktır. En randımanlı fındık yerden toplanandır." ifadelerini kullandı.

"Randımanı iyi olan fındık daha yüksek rakama satılıyor"

Ordu'da Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça ise fındığın üreticinin yanı sıra bölgede ticaret yapan veya farklı mesleklerle uğraşan çok sayıda kişinin geçim kaynağı olduğuna işaret etti.

Kentteki tüm paydaşların katılımıyla toplanan komisyonun ürünün olgunlaşmasıyla ilgili tespit yaptığını ifade eden Akça, sahil, orta ve yüksek kesim için fındık toplama tarihlerinin belirlendiğini kaydetti.

Akça, bazı üreticilerin işçilikle alakalı sıkıntı olduğu veya il dışından gelinmesi dolayısıyla hasada erken başlama eğilimi gösterdiğini anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunlar başlayınca diğer üreticiler de bir şekilde fındık toplamaya başlıyorlar. Bu çok yanlış bir uygulama. 12 ay fındık için bir sürü mücadele veriyoruz. Bakım ve besleme yapıyoruz. Lütfen 10 gün daha bekleyelim veya yetkililerin açıklamış olduğu tarihlere üreticilerimiz uysun. Bunlar tamamen üreticilerimizin menfaatine olan açıklamalardır."

Ürünün erken toplanması halinde randıman kaybı olacağını dile getiren Akça, randımanı iyi olan fındığın daha yüksek rakama satıldığının altını çizdi.

En büyük maliyetin toplama ücreti olduğunu belirten Akça, şunları kaydetti:

"Biz bu maliyetleri düşürebilmek, fındığın da kalitesinin en üst seviyede olabilmesi için üreticimize birkaç yöntem söyledik. Bunlardan biri, bahçelerin dip temizliğinin düzgün ve doğru yapılarak fındığın yerden toplanması işlemi. Bununla hem işçilik olarak az ödeme yapacaksınız hem de iki veya üç randıman daha yüksekte fındık hasat etmiş olacaksınız."

Yerden hasat yöntemi daha faydalı ve avantajlı

Giresun'da, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Fındık Araştırma Enstitüsünde yapılan çalışmalar da yerden hasat yönteminin daha faydalı ve avantajlı olduğunu ortaya koyuyor.

Enstitü yetkililerinden alınan bilgiye göre, daldan hasat yönteminde kişi günde ortalama 70-75, yerden hasat şeklinde ise 110-120 kilogram arasında zuruflu fındık toplayabiliyor.

Yerden hasat edilmesi, ürünün tam hasat olgunluğunda toplanması dolayısıyla randıman ve kaliteye olumlu yansıyor. Yine bu yöntemde dal ve dalcıklar ile gelecek yılın mahsulünü oluşturacak tomurcuklar zarar görmüyor.

Bu yöntemde hasat bir defada değil, çeşit bazında olgunlaşan ürün kendiliğinden veya hafif silkelemek suretiyle yere düştükçe gerçekleştiriliyor. Süreç, 3-5 gün aralıklarla devam ediyor.

Yerden fındık hasadında dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da ürünün yerde fazla bekletilmemesi. Aksi halde küf oluşumu ve kalite kayıpları yaşanabiliyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Giresun Trabzon Ordu Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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