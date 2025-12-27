Finansal piyasalarda 2025 böyle geçti: Temmuz-Ağustos-Eylül

Finansal piyasalarda, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) Aralık 2024'ten bu yana ilk faiz indirimine gitmesi, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret etmesi ve şirket bilançolarının iyi gelmesiyle yılın üçüncü çeyreğinde pozitif bir seyir öne çıkarken, ABD yönetiminin uyguladığı korumacı politikaların etkileri de takip edildi.

Yılın üçüncü çeyreğinde Fed'in eylül ayındaki faiz indirimi kararından önce bankanın faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin güçlenmesinin pozitif etkileri görüldü.

ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verilerinin ardından ülke ekonomisinin güç kaybedeceğine yönelik oluşan endişelerle Fed'in faiz indirimi ihtimalinin kuvvetlenmesi yılın üçüncü çeyreğinde küresel piyasalarda risk iştahının artmasını sağladı. ABD bankacılık sektöründeki olumlu tablo tüketici harcamalarının ve ticari faaliyetlerin canlılığını koruduğunu gösterirken, özellikle yatırım bankacılığı ve varlık yönetimi birimlerinden elde edilen gelirlerdeki artış finansal piyasaların güçlü seyrettiğine işaret etti.

Bu gelişmelerle Fed, eylül ayında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti ve böylece Aralık 2024'ten bu yana ilk faiz indirimine gitti. Ekonomik projeksiyonlarını da açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 3,6'ya çekerken, bu tahmin 2025'te başka faiz indirimlerinin yapılabileceğinin sinyalini verdi. Fed Başkanı Jerome Powell toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin artmasıyla birlikte risk dengesinin değiştiğini, bu doğrultuda daha nötr bir politika duruşuna doğru bir adım atmanın uygun olduğuna karar verdiklerini belirtti.

Yılın üçüncü çeyreğinde küresel piyasalardaki pozitif seyre karşın ABD yönetiminin uyguladığı korumacı politikaların ekonomi ve ticaret üzerindeki olası etkilerine yönelik endişeler de yatırımcıların kararları üzerinde etkili oldu.

ABD Başkanı Trump'ın sık değişen politikaları yatırımcıların karar alma süreçlerini zorlaştırdı.

Tırmanan ticari gerilimlere karşın Trump'ın bazı önde gelen ticari partnerleriyle kaydettiği olumlu gelişmeler ise küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Bu kapsamda ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasını tamamladıklarını belirterek, bu ülkenin ABD'ye yüzde 15 gümrük vergisi ödeyeceğini bildirdi. Trump, eylül ayında ABD-Japonya Ticaret Anlaşması'nı resmi olarak yürürlüğe koyan kararnameyi imzaladı.

Diğer taraftan Trump'ın Çin mallarına yönelik yükseltilen gümrük vergilerinin 90 gün daha ertelenmesini öngören kararnameyi imzalaması ticaret gerginliklerinin hafiflemesine sebep oldu.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında eylül ayında gerçekleşen görüşme de olumlu geçti.

Fed'in bağımsızlığına yönelik endişeler de küresel piyasalarda önde gelen maddeler arasındaydı. ABD basınında Trump'ın Temsilciler Meclisi'nden bazı Cumhuriyetçilere Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden alacağını söylediği yönünde haberler yer alırken, Trump ise Powell'ı kovmayı planlamadığını bildirdi. Öte yandan Trump, Stephen Miran'ı Fed Yönetim Kurulu üyeliğine atadı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginliğin devam etmesinden kaynaklı jeopolitik riskler de piyasalardaki önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Öte yandan ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf–Richardson Üssü'ndeki ağustos ayında gerçekleştirdiği görüşme jeopolitik endişelerin bir nebze de olsa hafiflemesini sağladı.

Avrupa tarafında ECB'nin faiz indirim döngüsünün sona ermiş olabileceği öngörüleri güçlendi.

Avrupa tarafında Avrupa Merkez Bankası (ECB), bu çeyrekte faizlerde değişikliğe gitmezken, bu durum ECB'nin faiz indirim döngüsünün sona ermiş olabileceği öngörülerini güçlendirdi. ECB Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisinde büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin hafiflediğini belirtti.

Bu arada Fransa'da Başbakan François Bayrou'nun azınlık hükümeti, 1958'den bu yana kendi inisiyatifiyle gittiği güven oylamasında düşen ilk hükümet oldu.

Asya tarafında da ABD ile Asya ülkeleri arasındaki ticari gerginlikler ön plana çıkmasına karşın taraflar arasında gerginliklerin azalabileceğine dair açıklamaların gelmesi bölge borsalarında risk iştahını olumlu etkiledi.

BoJ, bu dönemde gecelik faiz oranını yüzde 0,5'te sabit tutarken, karar oy birliğiyle alındı. Banka, Japonya ekonomisinin bazı zayıflıklar görülse de ılımlı bir şekilde toparlandığını belirtti.

Dolar endeksi eylül ayında 96,2 seviyesine kadar gerileyerek Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyeyi test etti. Endekste görülen bu düşüşte, Trump'ın, Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden alacağına dair haberler, Fed'in ABD ekonomisindeki büyüme risklerine karşı faiz indirimine gideceğine dair öngörüler ve Çin ile tırmanan gerilimin ekonomik belirsizlikleri artırması etkili oldu.

Merkez Bankası, faiz indirimlerine başladı

Yurt içinde de yılın üçüncü çeyreği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz indirimlerine başladığı bir dönem oldu.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), temmuz ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 300 baz puan düşürerek yüzde 43'e çekti. Kurul ayrıca Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'dan yüzde 46'ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını da yüzde 44,5'ten yüzde 41,5'e indirdi.

Kurul, eylül ayında da politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40,5'e çekti. Ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 46'dan 43,5'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranı ise yüzde 41,52'den 39'a indirildi.

Öte yandan uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "Ba3"e yükseltirken, not görünümünü "durağan"a çevirdi. Fitch Ratings de Türkiye'nin kredi notunu "BB-", kredi notu görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti.

Öte yandan TCMB, 23 Ağustos'tan itibaren gerçek kişiler için Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında yenileme ve açılış işlemleri yapılmayacağını duyurdu. TCMB, 23 Ağustos'tan itibaren gerçek kişiler için KKM hesaplarında yenileme ve açılış işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) yapılmayacağını bildirdi. Tüzel kişiler için bu adım daha önce şubat ayında atılmıştı.

Yurt içinde yürütülen dezenflasyon sürecinin olumlu şekilde ilerlemesinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ereceğine dair iyimserlikler ve Orta Doğu'daki tansiyonun yatışmasıyla jeopolitik risklerin azalması bu dönemde BIST 100 endeksindeki yükselişi destekledi. 11.605,30 puanla rekor kıran BIST 100 endeksi yılın üçüncü çeyreğini yüzde 10,7 artışla 11.012,12 puandan tamamladı. Dolar/TL de yılın üçüncü çeyreğini yüzde 4,5 artışla 41,5851'den tamamladı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yılın üçüncü çeyreğindeki önemli gelişmeler şöyle:

1 TEMMUZ:

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'nin kalkınması, hükümetinin işleyişi ve ülkenin sosyal dokusunun yeniden inşası için kritik öneme sahip 518 kişi ve kurumun yaptırım listesinden çıkarıldığını bildirdi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, son para politikası stratejisi gözden geçirmesinin ardından ECB'nin gelecekteki zorluklara karşı iyi bir konumda olduğunu söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell, faizleri yeniden düşürmeye başlamadan önce daha fazla veri elde etmek ve tarifelerin etkilerini görmek istediklerini söyledi.

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyasında vaat ettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan tasarıyı kabul etti.

ABD'de JOLTS açık iş sayısı, mayısta 7 milyon 769 bin ile Kasım 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

2 TEMMUZ:

Bitcoin, yılın ilk yarısında fiyat rekorunu 110 bin doların üzerine taşırken, bu dönemi 107 bin 100 dolardan kapattı.

Avro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik mayısta yüzde 6,3 seviyesine yükseldi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerde sera gazı emisyonlarının 2040 yılına kadar yüzde 90 azaltılmasına yönelik yasa teklifi hazırladı.

ABD'de özel sektör istihdamı, haziranda artış beklentilerinin aksine 33 bin kişi düştü.

3 TEMMUZ:

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell'ın derhal istifa etmesi gerektiğini söyledi.

ECB Haziran 2025 para politikası toplantı tutanakları, Yönetim Konseyi üyelerinin temkinli kalarak, parasal koşulların gereğinden fazla sıkılaşmasını önlemek için faizleri indirdiklerini ortaya koydu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ile tarifeler konusunda bir anlaşma yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Uluslararası Finansal İstikrar Kurulu (FSB) Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesi Danışma Grubu Eş Başkanlığını yürüteceğini açıkladı.

ABD Senatosu'nun ardından Temsilciler Meclisi de Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyasında vadettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan tasarıyı kabul etti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, Fonun, ABD'nin bütçe açığını zamanla düşürmesi gerektiği yönündeki tutumunu koruduğunu belirterek, Kongre'de görüşülen "vergi indirimi" tasarısının borcun azaltılması tavsiyesine ters düştüğünü söyledi.

4 TEMMUZ:

ECB Christine Lagarde, mevcut faiz oranlarının uygun seviyede olduğunu ve bankanın yüzde 2'lik orta vadeli enflasyon hedefine bağlı kaldığını söyledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının haziranda et, süt ve bitkisel yağ fiyatlarının yükselmesiyle yüzde 0,5 artış gösterdiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Şam Uluslararası Havalimanı'na ilk uçuşun gerçekleştiğini bildirdi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Sosyal platformunun beta sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurdu.

6 TEMMUZ:

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2024" araştırmasına göre, en büyük ikinci 500 sanayi kuruluşunun üretimden satışları geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 41 artarak 1 trilyon 393 milyar liraya yükseldi.

7 TEMMUZ:

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile Güney Kore'ye gönderdiği "tarife mektuplarında" bu ülkelerden 1 Ağustos'tan itibaren ABD'ye gönderilen tüm ürünlere, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

8 TEMMUZ:

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Temmuz'da sona eren tarife erteleme süresinin 1 Ağustos'a uzatılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

9 TEMMUZ:

Nvidia, piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaşan ilk şirket oldu.

10 TEMMUZ:

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 2050'de petrolün küresel enerji karışımında yüzde 29,8'le en büyük paya sahip kaynak olmayı sürdüreceğini bildirdi.

11 TEMMUZ:

İngiltere ekonomisi mayısta yüzde 0,1 daralma kaydederken, beklenti ekonominin yüzde 0,1 büyüyeceği yönündeydi.

Rusya'nın dış ticaret fazlası, yılın ilk 5 ayında yıllık bazda yüzde 19,3 azalarak 52,6 milyar dolara geriledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, avro cinsinden 17 Ağustos 2031 vadeli tahvil ihracı kapsamında 1,5 milyar avroluk ihraç gerçekleştirildi.

Almanya'da şirket iflas başvuruları haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,4 yükseldi.

ABD federal hükümeti, gümrük gelirlerindeki artış ve eğitim harcamalarındaki düşüşün etkisiyle haziranda 27 milyar dolar bütçe fazlası verdi.

12 TEMMUZ:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmalarının kapsamını genişletti.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği (AB) ile Meksika'ya gönderdiği "tarife mektuplarında" bu ülkelerden 1 Ağustos'tan itibaren ABD'ye gönderilen ürünlere, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi.

14 TEMMUZ:

Bitcoinin fiyatı rekor serisine devam ederek 122 bin doların üzerine çıktı.

15 TEMMUZ:

Çin ekonomisi, ABD ile ticaret anlaşmazlıklarına rağmen yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,2 ile beklentilerin üzerinde büyüme gösterdi.

ABD'de TÜFE, haziranda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

16 TEMMUZ:

ABD'de ÜFE, haziranda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 2,3 ile beklentilerin altında arttı.

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden almasının pek olası olmadığını bildirdi.

18 TEMMUZ:

AB üyesi ülkeler, Rusya enerji sektörünü, petrol taşıdığı gölge filosunu ve bankalarını hedef alan 18'inci yaptırım paketine onay verdi.

Japonya'da çekirdek tüketici fiyat endeksi (TÜFE), haziranda yüzde 3,3'e gerilemesine rağmen merkez bankasının faiz artırımı beklentilerini canlı tuttu.

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump tarafından talep edilen 9,1 milyar dolarlık federal harcama kesintisini içeren yasa tasarısını kabul etti.

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, küresel ekonominin karmaşık güçlükler ve önemli belirsizliklerle karşı karşıya olduğunu belirterek, reformlara ihtiyaç olduğunu bildirdi.

21 TEMMUZ:

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Anna Paulina Luna, "yeminli yalan beyanda bulunduğu" gerekçesiyle ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a yönelik soruşturma açılması için Adalet Bakanlığına başvuru yaptı.

İngiltere, Rusya'nın enerji sektörünü hedef alan 137 yeni yaptırım açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed'in bir kurum olarak başarılı olup olmadığının incelenmesi gerektiğini kaydetti

22 TEMMUZ:

Fed Başkanı Jerome Powell, büyük bankaların yeterli sermayeye sahip olması ve başlıca risklerini etkin bir şekilde yönetmesi gerektiğini belirterek, aynı zamanda rekabetçi bir şekilde ekonomik büyümeye katkı sunmasının önemli olduğunu söyledi.

23 TEMMUZ:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsalar ve piyasa işleticilerinin çalışma esaslarında değişikliğe gitti. Buna göre, BIST Finansal Ölçütler Yönergesi'nde yer alan finansal ölçütler yöneticisinin sorumluluğu, finansal ölçütlerde dışarıdan hizmet alımı, finansal ölçütlere yönelik çıkar çatışmalarının önlenmesi, finansal ölçütlere yönelik kontrol sistemi, finansal ölçütlerin gözetimi, finansal ölçütlerin oluşturulması, borsa dışı veri kullanarak finansal ölçüt oluşturulması ve denetim konulu maddeler AB gereklilikleri doğrultusunda borsa yönetmeliklerine eklendi.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasını tamamladıklarını belirterek, bu ülkenin ABD'ye yüzde 15 gümrük vergisi ödeyeceğini bildirdi.

24 TEMMUZ:

TCMB PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 300 baz puan düşürerek yüzde 43'e çekti. Kurul, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'dan yüzde 46'ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranını da yüzde 44,5'ten yüzde 41,5'e indirdi.

ECB, banka mevduat faiz oranını yüzde 2, refinansman faizini yüzde 2,15 ve marjinal borçlanma faizini de yüzde 2,40 seviyesinde tuttu.

25 TEMMUZ:

TCMB, kredi kartlarına uygulanan faiz oranlarında indirim yaptı. Buna göre, kredi kartı azami akdi faiz oranlarında dönem borcu bakiyesi 25 bin liranın altındaki bireysel kartlar için yüzde 3,5 olarak uygulanan oran sabit kalırken, diğer tüm oranlarda 25 baz puan indirim yapıldı.

ECB Christine Lagarde, enflasyon görünümünün değişken küresel ticaret politikası nedeniyle belirsiz, ekonomik büyümeye yönelik risklerin de aşağı yönlü olduğunu söyledi.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 200 baz puan düşürerek yüzde 18'e indirdi.

26 TEMMUZ:

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-", kredi notu görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "Ba3"e yükseltirken, not görünümünü "durağan"a çevirdi.

28 TEMMUZ:

TCMB, bilimsel araştırmalara daha fazla katkı sunmak ve karar alma süreçlerinde veri temelli analizlerin kullanımını artırmak hedefliyle Veri Araştırma Merkezi (VERİM) Projesi'ni hayata geçirdi.

29 TEMMUZ

IMF, küresel ekonomik büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 3'e ve gelecek yıl için yüzde 3,1'e yükseltti.

30 TEMMUZ

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

Kanada Merkez Bankası (BoC), politika faizini yüzde 2,75'te sabit bıraktı.

Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Fed Başkanı Powell, faiz indirimi konusunda eylül ayıyla ilgili herhangi bir karar almadıklarını ifade etti.

31 TEMMUZ:

ABD Başkanı Trump, Meksika'ya uygulanan mevcut tarifelerin 90 gün süreyle uzatıldığını duyurdu.

1 AĞUSTOS:

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins, kripto tabanlı işlemler için düzenlemeleri modernize etmeyi amaçlayan "Proje Kripto" (Project Crypto) girişimini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, karşılıklılık esasına dayanan tarife oranlarında değişikliğe gidilmesini öngören kararnameye imza attı.

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı uyarınca, devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazine tarafından kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlere ilişkin yüzde sıfır indirimli tevkifat oranı uygulaması 31 Aralık 2025'e kadar uzatıldı.

TCMB, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümünde sağlanan destek uygulamasını 31 Ekim 2025 tarihine uzatmaya karar verdi.

2 AĞUSTOS:

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, milli sosyal medya platformu NeXT Sosyal'in, şeffaf olması amacıyla açık kaynak kod temelli geliştirildiğini bildirdi.

3 AĞUSTOS:

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülke, eylül ayında petrol üretimini ağustos ayına göre günlük 547 bin varil artırma kararı aldı.

5 AĞUSTOS:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda yıllık enflasyonun tüm ana gruplarda gerileme kaydettiği bildirildi.

6 AĞUSTOS

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'dan petrol alımını sürdürmesine yanıt olarak Hindistan'a yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasının öngörüldüğü kararnameyi imzaladı.

Google, ABD'deki üniversite öğrencilerinin yapay zeka eğitimi ve araştırmalarını desteklemek amacıyla 1 milyar dolarlık kaynak ayırdığını duyurdu.

7 AĞUSTOS:

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Çin'in kredi notunu "A+/A-1" olarak teyit etti, not görünümünü "durağan" olarak belirledi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 6 Ağustos itibarıyla toplam menkul kıymet değerinin 26,33 trilyon lira, pay senedi piyasa değerinin 17,44 trilyon lirayla en yüksek seviyelere ulaştığını açıkladı.

8 AĞUSTOS:

ABD Ulusal Perakendeciler Birliği (NRF), yeni tarifelerin uluslararası ticaret üzerindeki baskıyı artırmasıyla ülkenin büyük konteyner limanlarındaki ithalat kargo hacminin bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 5,6 düşmesinin beklendiğini bildirdi.

11 AĞUSTOS:

ABD Başkanı Donald Trump, altın ithalatına gümrük vergisi uygulanmayacağını bildirdi

12 AĞUSTOS:

ABD Başkanı Donald Trump, Çin mallarına yönelik yükseltilen gümrük vergilerinin uygulanmasının 90 gün daha ertelenmesini öngören kararnameyi imzaladı.

Norveç'in 2 trilyon dolar büyüklüğündeki devlet varlık fonu Norges Bank Investment Management, 11 İsrail şirketindeki yatırımlarından çıktı ve İsrail'deki tüm dış portföy yöneticileriyle olan sözleşmelerini feshetme kararı aldı.

14 AĞUSTOS:

TCMB toplam rezervleri, 8 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 377 milyon dolar artışla 174 milyar 365 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

15 AĞUSTOS:

Fed, bankaların kripto para ve finansal teknoloji (fintek) alanındaki yenilikçi faaliyetlerini izlemek için başlatılan özel denetim programını sonlandıracağını duyurdu.

19 AĞUSTOS:

S&P, ABD'nin uzun vadeli kredi notunu AA+ olarak teyit etti.

Trafiğe temmuzda 257 bin 471 aracın kaydı yapılırken 5 bin 358 aracın kaydı silindi, böylece trafikteki toplam araç sayısı 252 bin 113 arttı.

ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, temmuzda yüzde 5,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

20 AĞUSTOS:

Çin'de gösterge faiz işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi.

22 AĞUSTOS:

Kanada Başbakanı Mark Carney, 1 Eylül'den itibaren ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamındaki ABD mallarına uygulanan misilleme gümrük vergilerini kaldıracaklarını bildirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell, "Değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir." dedi.

23 AĞUSTOS:

TCMB, 23 Ağustos'tan itibaren gerçek kişiler için KKM hesaplarında yenileme ve açılış işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) yapılmayacağını bildirdi.

24 AĞUSTOS:

ECB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa iş gücü piyasasının küresel olumlu rüzgarlar ve yerel dinamiklerin yardımıyla son dönemdeki şokları beklenmedik şekilde iyi atlattığını söyledi.

26 AĞUSTOS:

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 11.605,30 puanla rekor kırdı.

Norveç'in devlet varlık fonu Norges Bank Investment Management (NBIM), insan haklarının ihlaline katkıda bulundukları gerekçesiyle Caterpillar şirketi ile İsrailli beş bankadaki yatırımlarını sonlandırdı.

ABD Başkanı Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u görevden aldığını açıkladı. Küresel piyasalar, Cook'un görevden alınması ve yeni tarife tehditleri sonrası negatif bir seyir izledi.

Fed, Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini görevden alma girişimine itiraz edeceğini ve görevine devam edebilmek için yargıya başvuracağını belirterek, Bankanın mahkeme kararına uyacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden almasının ardından, kısa sürede banka yönetiminde çoğunluğu elde edeceklerini ifade etti.

27 AĞUSTOS:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), banka dışı mali kuruluşlara ilişkin, şirketlerin faaliyet süreçlerinin yürütülmesi ve faaliyet alanlarının genişletilmesine yönelik düzenleme yaptı.

28 AĞUSTOS:

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini görevden alma girişimini engellemek amacıyla dava açtı.

30 AĞUSTOS:

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel gümrük vergilerinin çoğunu yasa dışı buldu.

1 EYLÜL:

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın ABD mallarına uyguladığı tarifeleri sıfıra indirmeyi teklif ettiğini ifade etti.

2 EYLÜL:

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin bu yıl yapacağı toplam savunma harcamasının 381 milyar avroyla rekor seviyeye çıkacağı bildirildi.

3 EYLÜL:

ECB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Birliği'nin (AB) sabit kripto paralara yönelik riskleri azaltmak için kurallarındaki boşlukları gidermesi gerektiğini söyledi.

4 EYLÜL:

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Japonya Ticaret Anlaşması'nı resmi olarak yürürlüğe koyan kararnameye imza attı. Beyaz Saray'ın paylaştığı kararnamede, temmuz ayında Japonya ile yapılan çerçeve anlaşmanın duyurulduğu anımsatıldı.

Türk Eximbank ile Saudi Exim Bank, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi ve ihracatçılara yeni finansman imkanları sağlamak için işbirliği yaptı.

11 EYLÜL:

ECB, banka mevduat faiz oranını yüzde 2, refinansman faizini yüzde 2,15 ve marjinal borçlanma faizini de yüzde 2,40 seviyesinde tuttu.

TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40,5'e çekti. Ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'dan 43,5'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41,52'den 39'a indirdi.

12 EYLÜL:

Fitch Ratings, Fransa'nın kredi notunu AA-'dan A+'ya indirdi ve görünümü "sabit" olarak korudu.

16 EYLÜL:

Merkezi ABD'de bulunan otomotiv üreticisi Ford'un, elektrikli araçlara talebin zayıf olması nedeniyle Almanya'nın Köln şehrindeki fabrikasında bin çalışanını işten çıkaracağı bildirildi.

17 EYLÜL:

Fed, eylül ayında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekerek, Aralık 2024'ten bu yana ilk faiz indirimine gitti. Ekonomik projeksiyonlarını da açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 3,6'ya çekerken, bu tahmin 2025'te başka faiz indirimlerinin yapılabileceğinin sinyalini verdi. Fed Başkanı Powell, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin artmasıyla birlikte risk dengesinin değiştiğini, bu doğrultuda daha nötr bir politika duruşuna doğru bir adım atmanın uygun olduğuna karar verdiklerini belirtti.

Dolar endeksi eylül ayında 96,2 seviyesine kadar gerileyerek Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyeyi test etti.

19 EYLÜL:

ECB Başkanı Christine Lagarde, Rusya'nın savaş nedeniyle dondurulmuş varlıklarından Ukrayna'ya savaş tazminatı kredisi olarak verilmesinin, uluslararası hukuka uyum, finansal istikrar ve avro para birimin bağımsızlığı gibi konularda endişeye neden olabileceğini söyledi.

BoJ, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 0,5'te sabit bıraktı.

20 EYLÜL:

ABD Başkanı Donald Trump, yüksek vasıflı işçilerin ülkede çalışmasını sağlamak için tasarlanan ve "H-1B" olarak bilinen çalışma vizesi programında, şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarılmasını öngören kararnameyi imzaladI

25 EYLÜL:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen 17. Türkiye Yatırım Konferansı'nda yaptığı sunumda, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir." dedi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde Tesla markalı otomobil satışları, ağustos ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 36,6 geriledi.

29 EYLÜL:

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Pazar Monitörü'nün ağustos ayı sonuçlarına göre, İhracat Talep Endeksi 100,2, Pazar Dayanıklılık Endeksi ise 100,3 puan olarak gerçekleşti.

30 EYLÜL:

Çin'de imalat sanayisinde ekonomik aktivite, eylülde geçen aya göre artsa da daralma seyrini sürdürdü. Ülkede imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Eylül 2025'te bir önceki aya göre 0,4 puan artarak 49,8'e yükseldi.

Almanya'da işsiz sayısı, iş gücü piyasasının sürekli zayıflayan ekonomide toparlanmakta zorlanmasıyla eylülde ağustos ayına kıyasla 14 bin ile beklenenden fazla arttı.