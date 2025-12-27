Finansal piyasalarda 2025 böyle geçti: Ekim-Kasım-Aralık

Finansal piyasalarda yılın son çeyreğinde ABD'de federal hükümetin bütçe yetersizliği nedeniyle kapanması, teknoloji ve yapay zeka şirketlerine ilişkin yüksek değerleme endişeleri, jeopolitik riskler ve Fed yetkililerinin faiz indirimi konusunda ayrışan mesajlarıyla dalgalı bir seyir öne çıktı.

ABD'de Demokratların ve Cumhuriyetçilerin federal hükümete finansman sağlayacak bütçe üzerinde anlaşmaya varamaması ve hükümetin 43 günle tarihinin en uzun kapanma süresini yaşaması, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine karşın Bankanın politikalarına ilişkin devam eden belirsizlikler, küresel piyasalarda risk algısını artırdı.

ABD'li teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişeleri, ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkilerde gerilimin devam etmesi ve özellikle Rusya-Ukrayna kaynaklı jeopolitik riskler de küresel piyasalarda risk iştahının törpülenmesine neden oldu.

Öte yandan, ABD ve Venezuela arasındaki gerilimin de etkileri takip edildi.

Fed'in faiz indirimleri devam etti

Fed, yılın son çeyreğinde politika faizini toplamda 50 baz puan düşürerek yüzde 3,50-3,75 aralığına indirdi. Banka böylece yıl genelinde toplamda 75 baz puanlık indirim yaptı.

Yılın son toplantısında ekonomiye yönelik tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için eylülde öngördüğü yüzde 3,6'da sabit bıraktı.

Banka, federal fon oranına ilişkin 2026 tahminini yüzde 3,4'te, 2027 ve 2028 tahminini ise yüzde 3,1'de tuttu. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi de yüzde 3'te kaldı.

Söz konusu tahminler, Fed'in 2026'da 1 faiz indirimi öngördüğünün sinyalini verdi. 1 faiz indirim beklentilerine karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda Bankanın gelecek yıl 2 faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Öte yandan, ABD'de yeni dönem Fed başkanlığı için aday isimler yüksek sesle dillendirilmeye başlarken, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett güçlü adaylar arasında anıldı.

Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi, merkez bankalarının alımları ile jeopolitik ve siyasi riskler, altın fiyatlarını desteklerken, altının ons fiyatı 4 bin 381,55 dolarla tarihi zirveyi gördü.

Gümüşün onsu da Fed'in faiz indirimlerinden gelen destek ve endüstriyel taleple 66,5 dolarla rekor seviyeyi gördü.

ECB faizleri sabit tutmaya devam etti

Avrupa tarafına bakıldığında da Avrupa Merkez Bankası (ECB), refinansman faizini yüzde 2,15, mevduat faizini yüzde 2 ve marjinal fonlama faizini yüzde 2,40'ta sabit bıraktı.

ECB Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisinin dirençli kaldığını belirterek, "Enflasyon görünümü, halen dalgalı olan uluslararası ortam nedeniyle olağanın üzerinde belirsizliğini korumaktadır." dedi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75'e çekti. BoE Başkanı Andrew Bailey, "Faizin kademeli olarak düşüş eğiliminde olduğunu düşünüyoruz. Ancak her faiz indirimiyle, ne kadar daha düşüreceğimiz konusu daha da belirsiz hale geliyor." dedi.

Asya tarafında yılın son çeyreğinde ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bir araya gelmesi, Japonya'da yeni başbakan Takaiçi Sanae'nin göreve başlaması ve Çin'deki emlak sektörüne ilişkin endişeler öne çıktı.

Başbakan Takaichi'nin göreve geldikten sonra 21,3 trilyon yen tutarındaki ekonomik teşvik paketini duyurmasıyla genişleyici mali politika uygulama kararı alması, ülkede enflasyonist baskıları artıracağından endişe edilmesine yol açarken, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) da parasal sıkılaşmaya gitmesine neden oldu.

BoJ, politika faiz oranını beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak yüzde 0,75'e çıkarırken, bu oran 30 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Çin'in önde gelen emlak ve inşaat şirketlerinden China Vanke'nin 2 milyar yuan (282,6 milyon dolar) değerindeki tahvilin geri ödemesini ertelemek için onay istemesi, konut piyasasında endişelere yol açtı.

Bu gelişmelerin yanı sıra Japonya ve Çin arasındaki siyasi gerilim de piyasaların odağında yer aldı.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, 7 Kasım'da Japon parlamentosu Diet'te düzenlenen oturumda Tayvan Boğazı'na yönelik bir askeri müdahalenin Japonya için "varlığını tehdit eden durum" olarak görüleceğini ifade etmişti.

Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.

BoJ'a ilişkin artan sıkılaşma tahminlerinin küresel tahvil piyasasını etkilemesiyle Japonya'nın yanı sıra ABD ve Avrupa'daki tahvil getirileri yukarı yönlü ivmelendi. Tahvil faizlerindeki yükselişler pay piyasalarında fiyatlamaları zorlaştırdı.

TCMB toplam rezervleri rekor seviyeye ulaştı

Yurt içinde Hükümetin kararlılıkla uyguladığı ekonomik programın olumlu yansımaları ülkenin makroekonomik verilerine de yansıdı. Ülke ekonomisi 21 çeyrektir kesintisiz büyürken, uygulanan ekonomi programı dezenflasyon sürecini de desteklemeyi sürdürdü. Bu kapsamda atılan adımların meyveleri toplanmaya devam edilirken, makroekonomik göstergeler güçlü iyileşme eğilimine işaret etti.

Bu durum yurt içi piyasalara da pozitif yansıdı. Bu dönemdeki gelişmelere bakıldığında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), ekimde politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5'e çekti.

Öte yandan, Banka aralık ayı toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan düşürerek yüzde 38'e çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 17 Ekim haftasında 198 milyar 442 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

7 Kasım'da düzenlenen yılın son Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan, "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor." dedi.

Karahan, 2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerinin ise sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 seviyesinde korunduğunu bildirdi.

Öte yandan, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekimde 457 milyon dolar fazla vererek art arda dördüncü ayda da pozitif seyrini sürdürdü.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 205 baz puana inerek Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Türkiye'de kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış aylık bazda yüzde 0,87 ile son 30 ayın, yıllık bazda da yüzde 31,07 ile son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yılın son çeyreğini yüzde 3,2 artışla 11.360,00 puandan tamamlarken, aynı dönemde, dolar/TL de yüzde 3 artarak 42,8490 seviyesine çıktı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yılın 3. çeyreğinde önemli gelişmeler şöyle:

1 EKİM

ABD'de federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapandı.

2 EKİM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası, iki ülke arasındaki finansal işbirliğini artırmak, ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla üç anlaşma imzaladı.

7 EKİM

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), bu yıl için küresel ticarete ilişkin büyüme öngörüsünü yüzde 2,4'e yükseltirken, 2026 için zayıf büyüme uyarısında bulundu.

Dünya Bankası, Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,1'den yüzde 3,5'e, gelecek yıl için yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye, 2027 yılı için ise yüzde 4,2'den 4,4'e çıkardı.

10 EKİM

ABD Başkanı Donald Trump, nadir toprak elementlerinin ihracatına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Çin ürünlerine yönelik tarifelerde büyük bir artışı değerlendirdiklerini belirtti.

14 EKİM

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3'ten yüzde 3,2'ye çıkarırken, gelecek yıl için yüzde 3,1 olarak tuttu.

15 EKİM

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel kamu borcunun 2029 yılına kadar küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 100'ünün üzerine çıkarak 1948'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

20 EKİM

Altının onsu 4 bin 381,55 dolarla rekor seviyeyi gördü.

21 EKİM

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane, dolar finansmanının kesilmesi durumunda Avro bölgesindeki bankaların baskı altına girebileceği uyarısında bulundu.

22 EKİM

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine ekledi.

23 EKİM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 39,5'e çekerken, Banka gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5'ten yüzde 42,5'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39'dan yüzde 38'e indirdi.

24 EKİM

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 16,5'e indirdi

29 EKİM

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına indirdi.

30 EKİM

Avrupa Merkez Bankası (ECB), refinansman faizini yüzde 2,15, mevduat faizini yüzde 2 ve marjinal fonlama faizini yüzde 2,40'ta sabit bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde, Çin'in fentanilin ABD'ye girişini durdurmak için işbirliği yapma ve soya fasulyesi gibi ürünlerin satın alınması gibi birçok konuda mutabık kaldıklarını belirtti.

4 KASIM

Dolar endeksi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklerle ağustos ayından bu yana 100 seviyesinin üzerini gördü.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Bulgaristan'ın gelecek yıl avro para birimini benimsemesinden sonra da reform yolunda ilerlemeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı. Banka, ekim ayında enflasyonun ana eğiliminin bir önceki aya kıyasla zayıfladığını bildirdi.

5 KASIM

ABD'de özel sektör istihdamı, ekimde 42 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

ABD'de Morgan Stanley ve Goldman Sachs'ın yöneticilerinin de aralarında bulunduğu bazı Wall Street yöneticileri, piyasalarda teknoloji ve yapay zeka şirketlerine ilişkin düzeltme olabileceği uyarısında bulundu.

6 KASIM

-İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE), politika faizini yüzde 4'te sabit tuttu.

7 KASIM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın son Enflasyon Raporu Bilgilendirme toplantısında "2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. 2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerimizi, sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruyoruz." dedi.

8 KASIM

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Pasifik Holding AŞ ve Vakıf Faktoring AŞ'nin ilk halka arzına onay verdi.

12 KASIM

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, eylülde 1 milyar 112 milyon dolar fazla vererek art arda üçüncü ayda da pozitif seyrini sürdürdü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Citibank'ın Rusya'daki varlıklarının "Renaissance Capital-Financial Consultant" adlı şirkete satışına onay verdi.

13 KASIM

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği törende, ABD'de federal hükümete ocak ayı sonuna kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısına imza attı. Böylelikle ülke tarihinin en uzun süreli kapanması 43. gününde sona erdi.

17 KASIM

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Türkiye ekonomisinin bu yıl ve 2026'da yüzde 3,4 büyüyerek dirençli kalmaya devam edeceğini ve büyümenin 2027'de yüzde 4'e yükseleceğini öngördü.

18 KASIM

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avro Bölgesi'ndeki bankaları benzeri görülmemiş yüksek riskler konusunda uyardı.

19 KASIM

İngiltere'de yıllık enflasyon ekimde yüzde 3,6 seviyesinde gerçekleşerek hazirandan beri ilk kez yavaşlama gösterdi.

20 KASIM

Çin'de gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi.

ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 119 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3'ten 4,4'e çıktı.

21 KASIM

Japonya'da kabine, 21,3 trilyon yen tutarındaki ekonomik teşvik paketini onayladı.

22 KASIM

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İngiltere'nin yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "Aa3", not görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

24 KASIM

ABD'de bankacılık sektörünün karı, bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 13,5 artarak 79,3 milyar dolara ulaştı.

25 KASIM

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,7 artarak beklentilere paralel gerçekleşti.

ABD'de özel sektör istihdamı, 8 Kasım'da sona eren dört haftalık dönemde haftada ortalama 13 bin 500 azaldı.

26 KASIM

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 13 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna onay verdi.

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, İngiltere Bütçe Sorumluluk Ofisi'nin (OBR) ülke ekonomisine ilişkin bu yıl için büyüme tahminini yüzde 1'den 1,5'e yükselttiğini, OBR'ın üretim verimliliği tahminini 0,3 düşürerek yüzde 1'e indirdiğini dile getirdi.

27 KASIM

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yıllık bazda eylülde yüzde 2,9 büyüyen şirket kredilerinin ekimde de yüzde 2,9 artış kaydettiğini açıkladı.

28 KASIM

Almanya'da ekimde yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle kasımda değişmeyerek Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 2'lik hedefine yakın kalmayı sürdürdü.

1 ARALIK

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) ilk 100 savunma sanayisi şirketi listesine 5 Türk firması girdi. Listede, ASELSAN 47'nci, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 65'inci, Baykar 73'üncü, Roketsan 87'nci ve Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ 93'üncü sırada yer aldı.

Avrupalı uçak üreticisi Airbus, güneş kaynaklı radyasyonun uçuş kontrol verilerini bozabileceği gerekçesiyle yapılan uyarının ardından A320 ailesindeki binlerce uçakta yazılım güncellemesinin tamamlandığını bildirdi.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda 48,2 değerine inerek beklentilerin altında gerçekleşirken, sektörde daralmanın sürdüğüne işaret etti.

2 ARALIK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) düzenlemesine göre, yurt dışından doğrudan temin edilen uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerdeki artış tutarına yıl sonuna kadar yüzde 0 oranında zorunlu karşılık uygulanmasına ilişkin geçici uygulamanın süresi uzatılmayacak.

3 ARALIK

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yayımladığı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,8 ve gelecek yıl yüzde 3,5 büyüyeceğini tahmin etti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonda temel baskıların orta vadede bankanın yüzde 2 hedefiyle uyumlu olduğunu belirterek, "Önümüzdeki aylarda enflasyonun yüzde 2 hedefimiz civarında kalmasını bekliyoruz." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, Avrupa Birliği'nin (AB) tedarik zincirlerini güçlendireceklerini, kritik mal ve hizmetlerdeki darboğazları gidereceklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir." dedi.

5 ARALIK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), "Ödemelerin Merkezi" isimli internet sitesi kamuoyunun hizmetine açıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül: "(Fonlarda) Kötü niyetli kullanımların önüne geçeceğiz. Sektörün önünü açmak zorundayız. Bu konuda çalışmalarımız her zaman var. Bunlara devam edeceğiz." dedi.

Avro Bölgesi ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

6 ARALIK

Türk Yatırım Fonu yönetim kurulu, guvernörler toplantısı sonrasında fonun operasyonel faaliyetlerinin başladığını ve finansman faaliyetlerinin 2026 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar başlayacağını duyurdu.

7 ARALIK

Avrupa Birliği (AB) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenen "Yeşil Ekonomiye Geçiş Projesi", toplam 7 milyon avro bütçeyle gerçekleştirilecek.

8 ARALIK

Medya ve eğlence şirketi Paramount, Warner Bros. Discovery'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurdu.

9 ARALIK

ABD'li otomotiv şirketi Ford ile Fransız otomobil üreticisi Renault'nun, Avrupa'daki müşterileri için uygun fiyatlı iki farklı elektrikli otomobil modeli üretmek üzere bir ortaklık anlaşması imzaladığı bildirildi.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), "Küresel Borç Monitörü" raporunu yayımladı. Rapora göre, toplam küresel borç yılın ilk üç çeyreğinde 26,4 trilyon dolardan fazla arttı. Toplam borç, üçüncü çeyrek itibarıyla yaklaşık 346 trilyon dolarla yeni bir zirveye çıktı.

Boeing Global Başkanı Brendan Nelson, Türkiye'nin Boeing için bir pazardan çok daha fazlası olduğunu dile getirerek, "Türkiye stratejik bir ortak, çok güçlü bir yetenek kaynağı ve havacılık vizyonuyla her gün bize ilham veren bir ülke." ifadelerini kullandı.

10 ARALIK

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına indirdi.

ABD'li e-ticaret şirketi Amazon, 2030'a kadar Hindistan'a 35 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını duyurdu.

AB Genel Mahkemesi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun ABD'li şirket aleyhine verdiği kararı onarken, ceza miktarını 376 milyon avrodan 237 milyon avroya indirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerini bu yıl için yüzde 4,8'den yüzde 5'e ve gelecek yıl için yüzde 4,2'den yüzde 4,5'e çıkardı.

Kanada Merkez Bankası (BoC), üst üste iki toplantıda yaptığı faiz indiriminin ardından bugün politika faizini yüzde 2,25'te sabit bıraktı.

11 ARALIK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan düşürerek yüzde 38'e çekerken, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 42,5'ten yüzde 41'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 38'den yüzde 36,5'e indirdi.

İsviçre Merkez Bankası (SNB), politika faizini yüzde "0" da sabit tuttu.

The Walt Disney Company, içerik lisanslama ortaklığı konusunda OpenAI ile anlaşmaya varıldığını ve şirkete 1 milyar dolarlık sermaye yatırımı yapacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 3 Şubat itibarıyla ocak enflasyon rakamları açıklandığında Türkiye'nin büyük ihtimalle yüzde 20'li rakamları göreceğini belirterek, "Biraz gecikmeyle de olsa enflasyon hedeflerinin en azından bandın üst kısmı tutturulmuş olacak. 2026'da dezenflasyon devam edecek." dedi

12 ARALIK

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ekimde 457 milyon dolar fazla vererek art arda dördüncü ayda pozitif seyrini sürdürdü.

Rusya Merkez Bankası, Avrupa Birliği (AB) dondurulmuş Rus varlıklarını doğrudan ve dolaylı kullanmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve gerekli hukuki adımları atacağını bildirdi.

13 ARALIK

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarını 950 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkardı.

15 ARALIK

Rusya Merkez Bankasının Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama kuruluşu Euroclear'dan 18,2 trilyon ruble (yaklaşık 229,7 milyar dolar) tazminat talep ettiği bildirildi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği'nde (IADI) 3 yıl süreyle görev yapacak.

17 ARALIK

Gümüşün onsu 66,5 dolarla rekor kırdı.

18 ARALIK

Avrupa Merkez Bankası (ECB), refinansman faizini yüzde 2,15, mevduat faizini yüzde 2 ve marjinal fonlama faizini yüzde 2,40'ta sabit bıraktı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisinin dirençli kaldığını belirterek, "Enflasyon görünümü, halen dalgalı olan uluslararası ortam nedeniyle olağanın üzerinde belirsizliğini korumaktadır." dedi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75'e çekti. BoE Başkanı Andrew Bailey: "Faizin kademeli olarak düşüş eğiliminde olduğunu düşünüyoruz. Ancak her faiz indirimiyle, ne kadar daha düşüreceğimiz konusu daha da belirsiz hale geliyor" dedi.

İsveç Merkez Bankası, politika faizini yüzde 1,75'te sabit tuttu.

Norveç Merkez Bankası, politika faizini yüzde 4,00'da sabit tuttu.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için 2026 kredi notu değerlendirme takvimini 23 Ocak ve 17 Temmuz olarak açıkladı.

19 ARALIK

Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faiz oranını beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak yüzde 0,75'e çıkarırken, bu oran 30 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), nitelikli yatırımcılar için 1 milyon liralık finansal varlık toplamını 10 milyon liraya yükseltti.

20 ARALIK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 38,75'e, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını ise yıllık yüzde 39,75'e indirdi.

22 ARALIK

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 205 baz puana inerek Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

23 ARALIK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketleri tarafından enflasyon muhasebesi uygulanmamasına karar verdi.