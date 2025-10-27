Haberler

Finansal İstikrar Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi toplantısında dünya ve Türkiye'nin makroekonomik durumu ile finansal sektör üzerindeki etkilerini değerlendirerek, gelecekte atılacak adımlar üzerinde istişarelerde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi Toplantısı'nda dünya ve Türkiye makroekonomik görünümünün ele alındığını ve finansal sektöre etkilerinin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan, yapılan açıklamada, komitenin Bakan Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplandığı ifade edildi.

Toplantıda, dünya ve Türkiye'nin makroekonomik görünümünün ele alındığına ve finansal sektöre etkilerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüketici kredileri ve kredi kartlarındaki yapılandırmalara yönelik bugüne kadar atılan adımlar değerlendirilmiş ve önümüzdeki dönem atılabilecek adımlar ele alınmıştır. Ayrıca banka dışı finansal kuruluşların son dönem büyüme trendlerinin finansal sektör üzerine etkilerine yönelik istişarelerde bulunulmuştur. Komite, dengeli ve sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir."

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
